Велепец: это не техническая ошибка

Если ногами Юлия Джима еще может конкурировать с соперницами, то работа на стрельбище, мягко говоря, плохая. Биатлонистка, которая когда-то отмечалась хорошей стрельбой, потеряла свою стабильность после увеличения скорости.

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Урош Велепец прокомментировал начало сезона для 31-летней киевлянки. Словенский наставник уверен, что биатлонистке нужно спокойнее подходить к стрельбе, тогда у Юлии будут шансы побороться не только за десятку лучших, но и за медали.

По Джимы, то стрельба уже несколько дней нестабильна. Это не техническая ошибка, нужно просто успокоиться и работать. Уверен, что будет попадать. Рад, что скорость осталась, она может с нулем попадать в топ-3 или топ-6,

– сказал главный наставник сборной.

К слову. Следующий старт Джимы будет уже 18 декабря. Биатлонистка выйдет на трассу под 41-м номером в гонке преследования в Анси. Ее отставание от лидера составит почти 1,5 минуты.

Как выступает Джима в новом сезоне