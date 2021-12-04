Неймовірна боротьба на останніх хвилинах

Ще з самого початку лідерки гонки переслідування не давали шансів своїм конкуренткам. Майже всю дистанцію призерки спринту трималися одна одної.

До речі Збірна України з біатлону назвала склад на першу естафету в сезоні

Марте Олсбю Ройселанд вирвалася вперед після останнього вогневого рубежу. Відірвавшись від француженок на 4 секунди, вона здобула золоту нагороду. Їй не завадило навіть одне штрафне коло.

За "срібло" та "бронзу" точилася неймовірна боротьба між представницями Франції та австрійкою. На останніх метрах Анаїс Бескон вирвалася вперед та фінішувала другою. Призерка срібної нагороди чисто відпрацювала на вогневих рубежах. До того ж вона стартувала з 14-тої позиції, то ж для неї 2-місце – це неабиякий прогрес.

Її землячка Анаїс Шевальє-Буше з одним промахом стала третьою. А переможниця спринту Ліза-Тереза Гаузер, попри холоднокровну стрільбу, опинилася на четвертому місці.

Прогрес українок

Лише дві представниці України стартували у гонці переслідування. Також мала б стартувати Дар'я Блашко, проте спортсменку виріши зняти зі стартового листа, аби приберегти її до першої естафети в сезоні.

Юлія Джима продемонструвала найкращий результат серед українок. Вона зуміла покращити свою позицію, фінішувавши на 14-му місці. Юлія мала досить непоганий стартовий номер, але попри невдалу стрільбу не змогла зачепитися за високі місця. У підсумку вона допустила 2 хиби.

Ще одна українка Валентина Семеренко завершила гонку 55-тою. Загалом вона не закрила 4 мішені. Проте вона все одно покращила свої позиції у порівнянні з результатами спринту. Оскільки стартовий номер у неї був – 60.

Результати гонки переслідування

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0+1+0) 32:20.6

2. Анаїс Бескон (Франція, 0+0+0+0) +4.8

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+1+0) +7.0

…

14. Юлія Джима (Україна, 1+1+0+0) +1:32.9

55. Валентина Семеренко (0+2+1+1) +5:42.0