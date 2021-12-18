Велепець: Це не технічна помилка

Якщо ногами Юлія Джима ще може конкурувати з суперницями, то робота на стрільбищі, м'яко кажучи, погана. Біатлоністка, яка колись відзначалась хорошою стрільбою, втратила свою стабільність після збільшення швидкості.

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Урош Велепець прокоментував початок сезону для 31-річної киянки. Словенський наставник впевнений, що біатлоністці потрібно спокійніше підходити до стрільби, тоді у Юлії будуть шанси поборотись не лише за десятку найкращих, а й за медалі.

Щодо Джими, то стрільба вже кілька днів нестабільна. Це не технічна помилка, потрібно просто заспокоїтись та працювати. Впевнений, що влучатиме. Радий, що швидкість залишилася, вона може з нулем потрапляти до топ-3 чи топ-6,

– сказав головний наставник збірної.

До слова. Наступний старт Джими буде вже 18 грудня. Біатлоністка вийде на трасу під 41-м номером у гонці переслідування в Ансі. Її відставання від лідерки складатиме майже 1,5 хвилини.

Як виступає Джима у новому сезоні