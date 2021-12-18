Чорна кішка перебігла дорогу

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець прокоментував результат дівчат у спринті. Словенський спеціаліст розповів про відсутність Ірини Петренко, яка лише нещодавно повернулась до команди після перерв у спорті, яка була викликана народженням дитини та травмою.

До теми Без Петренко: хто з українських біатлоністів виступить у персьютах на Кубку світу

На жаль, Ірина вслід за Анастасією Меркушиною була змушена повернутись в Україну. Після одного з тренувань у Петренко з'явився дивний кашель, який не давав спортсменці спокою. Через це тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям біатлоністки та відправити її додому для проходження медичного обстеження.

Все вирішить результат обстеження

Вже після цього буде відомо, чи зможе спортсменка продовжувати боротись за місце у команді, яка поїде на Олімпіаду-2022 у Пекін.

Ірина Петренко знову почала кашляти, ми її відправимо додому. Навіть нашому лікарю незрозуміло: нормальне тренування, на наступний день – кашель з самого ранку і цілу ніч не спить. Треба зробити обстеження і сказати, що треба робити: або відпочити, або лікувати. У понеділок – в Україну як і Настя. Будемо дивитися,

– сказав Велепець.

Петренко поки що ще не набрала очок у загальний залік Кубка світу.