Легенда Ліверпуля вражений дебютом Мудрика, порівнявши його із зірковим Роббеном

Дебют Михайла Мудрика у футболці Челсі залишив по собі багато приємних вражень та думок. Здавалось, що лівий вінгер провів в АПЛ вже з десяток матчів, а не лише вперше зіграв в англійській першості.

40 хвилин цілком вистачило Мудрику, щоб здобути прихильність не лише уболівальників та головного тренера Челсі Грема Поттера, а й легенд інших англійських грандів. Таких як Стівена Джеррарда із Ліверпуля.

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Джеррард: Його робота ногами вразила мене

Колишній тренер Астон Вілли спостерігав за матчем своєї рідної команди. Якраз проти Ліверпуля дебютував в АПЛ Михайло Мудрик.

Джеррард залишився під враженням від гри українця, його швидкості та роботі ніг. Стівен порівняв його з легендарним нідерландцем Ар'єном Роббеном.

Легенда "мерсисайдців" зізнався, що був би радий такому трансферу, якби був фанатом "синіх".

Я думаю, це був дуже сильний дебют від Мудрика. Він виглядає як справжній готовий гравець. Деякі з його дій були визначними. Він трохи нагадав мені Ар'єна Роббена. Його робота ногами вразила мене. Він неймовірно швидкий футболіст. Те, як він працює з м'ячем, мені теж сподобалося. Я був би дуже радий трансферу Мудрика, якби був уболівальником Челсі,

– сказав Джеррард.

Думку Джеррарда розділив легендарний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд.

За отримані 40 хвилин Мудрик продемонстрував відмінну статистику. Він навіть міг забити, але Михайлу забракло влучності.

Нагадаємо, що поєдинок Ліверпуль – Челсі закінчився мировою 0:0.

. 3 лютого Челсі прийме Фулхем у рамках 22-го туру АПЛ-2022/2023. Це може бути перша гра Мудрика на рідному для "аристократів" "Стемфорд Брідж".