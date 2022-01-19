Дженоа не розірвала контракт із Шевченком, – ЗМІ
Джерело:телеграм BurBuzz
Дженоа та Андрій Шевченко все ще пов'язані контрактом. Італійський клуб вирішив обійти велику компенсацію для українця, яка була прописана в угоді.
Хитра тактика Дженоа
За повідомленнями журналіста Ігоря Бурбаса, Дженоа вирішила не платити компенсацію Андрію Шевченку за розірвання контракту з українським наставником. Це вже не перший такий випадок від "грифонів".
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Тренер отримуватиме зарплату у повному розмірі від "грифонів" поки не знайде нову команду. Тому поспішати Шевченку немає куди.Важливо! Угода Шевченка з Дженоа розрахована до кінця червня 2024-го року. У разі розірвання угоди український наставник повинен був отримати від клубу з Генуї 20 мільйонів євро.
Може очолювати новий клуб
За умовами, Андрій Миколайович може мати контракт із італійським клубом, але паралельно шукати собі нове місце роботи та укладати угоду з новим клубом. Начебто українець вже отримав пропозицію від Галатасарая, але відповів відмовою.
Така практика використовується у Дженоа вже не перше. Італійці мають чинні угоди з двома тренера Давиде Баллардіні та Роландо Мараном, які станом на 19 січня 2022-го року перебувають без команди.
Дженоа провела вже перший матч без Шеви. "Грифони" на виїзді були розгромлені Фіорентиною 6:0.
Дженоа йде на дно без Шеви
- Український наставник на початку листопада 2021-го очолив Дженоа, а вже у січня 2022-го покинув клуб із Серії А.
- Боси "грифонів" залишилися незадоволені грою команди під керівництвом Шевченка. Кубковий матч проти Мілана (3:1) став останнім для Шеви на чолі італійської команди.
- Клуб із Генуї провів під керівництвом українця лише 11 поєдинків, у яких здобув одну перемогу, три мирові та зазнав сім поразок.
- Фанати італійського клубу засудили таке рішення босів Дженоа. Уболівальники гадають, що "грифони" погано вчинили із Шевченком, який прийняв команду у найскладніший період в історії клубу.
- Повідомлялось, що напередодні звільнення у тренера з України виник конфлікт із менеджментом команди щодо трансферної політики.