Хитра тактика Дженоа
За повідомленнями журналіста Ігоря Бурбаса, Дженоа вирішила не платити компенсацію Андрію Шевченку за розірвання контракту з українським наставником. Це вже не перший такий випадок від "грифонів".
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Тренер отримуватиме зарплату у повному розмірі від "грифонів" поки не знайде нову команду. Тому поспішати Шевченку немає куди.
Може очолювати новий клуб
За умовами, Андрій Миколайович може мати контракт із італійським клубом, але паралельно шукати собі нове місце роботи та укладати угоду з новим клубом. Начебто українець вже отримав пропозицію від Галатасарая, але відповів відмовою.
Така практика використовується у Дженоа вже не перше. Італійці мають чинні угоди з двома тренера Давиде Баллардіні та Роландо Мараном, які станом на 19 січня 2022-го року перебувають без команди.
Дженоа провела вже перший матч без Шеви. "Грифони" на виїзді були розгромлені Фіорентиною 6:0.
Дженоа йде на дно без Шеви
- Український наставник на початку листопада 2021-го очолив Дженоа, а вже у січня 2022-го покинув клуб із Серії А.
- Боси "грифонів" залишилися незадоволені грою команди під керівництвом Шевченка. Кубковий матч проти Мілана (3:1) став останнім для Шеви на чолі італійської команди.
- Клуб із Генуї провів під керівництвом українця лише 11 поєдинків, у яких здобув одну перемогу, три мирові та зазнав сім поразок.
- Фанати італійського клубу засудили таке рішення босів Дженоа. Уболівальники гадають, що "грифони" погано вчинили із Шевченком, який прийняв команду у найскладніший період в історії клубу.
- Повідомлялось, що напередодні звільнення у тренера з України виник конфлікт із менеджментом команди щодо трансферної політики.