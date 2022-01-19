Хитра тактика Дженоа

За повідомленнями журналіста Ігоря Бурбаса, Дженоа вирішила не платити компенсацію Андрію Шевченку за розірвання контракту з українським наставником. Це вже не перший такий випадок від "грифонів".

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Тренер отримуватиме зарплату у повному розмірі від "грифонів" поки не знайде нову команду. Тому поспішати Шевченку немає куди.

Важливо! Угода Шевченка з Дженоа розрахована до кінця червня 2024-го року. У разі розірвання угоди український наставник повинен був отримати від клубу з Генуї 20 мільйонів євро.

Може очолювати новий клуб

За умовами, Андрій Миколайович може мати контракт із італійським клубом, але паралельно шукати собі нове місце роботи та укладати угоду з новим клубом. Начебто українець вже отримав пропозицію від Галатасарая, але відповів відмовою.

Така практика використовується у Дженоа вже не перше. Італійці мають чинні угоди з двома тренера Давиде Баллардіні та Роландо Мараном, які станом на 19 січня 2022-го року перебувають без команди.

Дженоа провела вже перший матч без Шеви. "Грифони" на виїзді були розгромлені Фіорентиною 6:0.

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