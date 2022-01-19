Хитрая тактика Дженоа
По сообщениям журналиста Игоря Бурбаса, Дженоа решила не платить компенсацию Андрею Шевченко за расторжение контракта с украинским наставником. Это уже не первый подобный случай от "грифонов".
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Тренер будет получать зарплату в полном размере от грифонов пока не найдет новую команду. Поэтому спешить Шевченко некуда.
Может возглавлять новый клуб
По условиям, Андрей Николаевич может иметь контракт с итальянским клубом, но параллельно искать новое место работы и заключать соглашение с новым клубом. Вроде бы украинец уже получил предложение от Галатасарая, но ответил отказом.
Такая практика используется у Дженоа уже не первое. У итальянцев есть действующие соглашения с двумя тренерами Давиде Баллардини и Роландо Мараном, которые на 19 января 2022 года находятся без команды.
Дженоа провела первый матч без Шевы. "Грифоны" на выезде были разгромлены Фиорентиной 6:0.
Дженоа идет ко дну без Шевы
- Украинский наставник в начале ноября 2021 возглавил Дженоа, а уже в январе 2022 покинул клуб из Серии А.
- Боссы "грифонов" остались недовольны игрой команды под руководством Шевченко. Кубковый матч против Милана (3:1) стал последним для Шевы во главе итальянской команды.
- Клуб из Генуи провел под руководством украинца только 11 поединков, в которых одержал одну победу, три мира и потерпел семь поражений.
- Фанаты итальянского клуба осудили такое решение боссов Дженоа. Болельщики полагают, что "грифоны" плохо поступили с Шевченко, принявшим команду в самый сложный период в истории клуба.
- Сообщалось, что накануне увольнения у тренера из Украины возник конфликт с менеджментом команды по трансферной политике.