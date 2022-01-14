Мілан – Дженоа 3:1

Голи: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 – Естігор, 17

Напередодні важливого матчу з розташування Дженоа надійшла хороша інформація. Андрій Шевченко отримав негативний тест на коронавірус та зміг керувати командою з технічної зони.

Перед поєдинком ЗМІ натякали на звільнення українця з посади головного тренера "грифонів". Деякі видання повідомляли, що навіть перемоги над Міланом не збереже для Шевченка місце у тренерському містку. А сума компенсації для наставника і його помічників складе 20 мільйонів євро.

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Вже на старті матчу Круніч найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового. Але удар взяла на себе поперечина воріт Дженоа. Вже на 4-й хвилині Мілан міг повести у рахунку.

На 16-й хвилині Вангойсден обіграв свого опікуна та завдав потужного удару з межі штрафного Мілана. Воротар "россонері" показав справжній клас у рамці воріт.

Дженоа відправила у нокдаун Мілан

Вже на наступній хвилині Дженоа несподівано розмочила нулі на табло. Естігор вистрибнув найвище на подачу з кутового та головою відправив м'яч у сітку воріт господарів – 0:1.

Багато простору Мілан давав гравцям суперника, які легко проходили центр поля. В епізодах "россонері" не могли зв'язати три – чотири передачі.

Ближче до кінця першого тайму на футбольному полі було доволі багато боротьби. Наслідок – дві жовті картки.

Портанова змарнував чудову нагоду подвоїти перевагу "грифонів". Півзахисник відгукнувся на передачу у воротарський майданчик. Але його удар впритул був повз володіння Мілана. Дуже гострий момент створили гості наприкінці першої 45-хвилинки.

Удар Екубана пролетів повз ворота, після чого пролунав свисток судді на перерву.