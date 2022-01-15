Італійські вболівальники вже встигли відреагувати на звільнення Шевченка у соціальних мережах клубу. Переважна більшість фанатів захищала Шеву і не розуміла рішення керівництва.

Про важливе Дженоа звільнила Шевченка

Реакція мережі

Більшість вважає, що керівництво генуезців навіть не дало скористатися Шевченку першими зимовими посиленнями, хоча прогрес із ними фахівець показав у грі проти Мілана. Інші зробили висновок, що без Шевченка Дженоа зі стовідсотковою ймовірністю опиниться в Серії Б:

"Мені шкода Андрію Миколайовичу, що ви прийшли не в той час. Успіхів у майбутньому", – написав користувач Mattia Baruffi.

Ганьба. Шевченко цього не заслужив, і Тассотті також. Ви навіть не дали скористатись йому трансферами. Якби Шева залишився працювати, то врятував би Дженоа,

– пише Angelredblack1.

"Повна маячня. Ми виходимо з першої гри, в якій він зміг використати свій модуль з новими гравцями, і ми добре зіграли. Тепер візьмемо нового тренера, який використовує інший модуль більше часу на адаптацію. Серія Б неминуча".

Ганьба вам, ваш трирічний контракт тривав лише два місяці. Він узяв команду в найгіршому в історії становищі. Ви ж зробили трансфери, які він хотів і що? Звільнили його? Ви не заслужили Шеву,

– написав юзер Gianluca Tancini.

"Пробач, Шева, дуже шкода".

"Ваш клуб має бути понижений цього сезону після того, що ви, хлопці, зробили з Шевою. Дженоа теж має збанкрутувати".

Реакція експертів

Відомий спортивний коментатор Ігор Бойко назвав причину звільнення Андрія Шевченка:

"Звільнення Шевченка – це було очевидним, коли спочатку прийшов Шевченко, а потім відповідальний за трансферну політику Шпорс. Він мав право лише на одну помилку. Можна забути той минулий місяць зі складним календарем, купою топ-суперників.

Упевнений, Шевченка викреслили лише через невдачу у матчі зі Спецією. Потрібно було перемагати, а ось перший тайм вийшов абсолютно ганебним із поганими рішеннями щодо складу, тактики та ментальних якостей".

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Експерт та оглядач італійського футболу Юрій Шевченко також не залишився осторонь.

"Нічого нового. В Італію приїжджають іноземці, багато говорять, багато обіцяють, але не дотримуються слова. Іноді це зрозуміло з часом. Іноді дуже швидко. Американські власники Дженоа підірвали свій авторитет, не встигнувши його завоювати.

Шевченко стане обличчям проекту. Ми довіряємо йому. Ми допоможемо трансферами. Ми повністю підтримуємо. Шевченка звільнили за два тижні до закриття трансферного вікна. Трансферами допоможуть не йому. Цирк", – написав Юрій Шевченко у себе в телеграм-каналі "ДжанлукаЛападула".

Екснаставник збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо відмовив би Шевченка від призначення до Дженоа, якби той звернувся за порадою:

"Шевченко – мій вихованець, і я за нього вболівав. Я не говорив з ним і не знаю, чому він пішов у Дженоа. Було ж видно, що команда на останніх місцях не має футболістів. Коли гравців немає, тренер нічого не може зробити. Мабуть, він думав, що потягне, а гравців куплять. Відставка очікувалася, бо команда не вигравала.

Якщо команда не виграє, до нього як до тренера є претензії. Якщо команда не виграє, винний тренерський штаб. Але він сам пішов на це і розумів, що він не має футболістів. Це ж чемпіонат Італії, а не чемпіонат України – там команди пристойні".

Шевченко в Дженоа: коротко