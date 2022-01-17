Головною причиною звільнення виявився футбол, який демонструвався гравцями Дженоа, який з приходом Андрія Шевченка ніяк не покращився. Керівництво клубу прийняло рішення позбутися українця перед важливим матчем із Фіорентиною.
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"Я багато говорив із ним. Спілкування не було проблемою. На жаль, гра та результати не покращилися. А для нас це дуже важливе. Ми зрозуміли, що команді не вистачає енергії, яка потрібна для матчу з Фіорентіною. Тому вирішили діяти швидко. Ми хотіли бути чесними із Шевченком. Швидке рішення часто є найкращим", – сказав він.
Також Шпорс повідомив, що рішення було ухвалено негайно, тому що клубу необхідно було свіже бачення на те, що відбувається:
Я впевнений, що ми мали діяти саме зараз. Тепер ми зосереджені лише на майбутньому. Команда має отримати позитивний поштовх якнайшвидше. Я знав, що робота з Дженоа – великий виклик, але я люблю труднощі. Я тут, бо впевнений, що, рухаючись в одному напрямку, ми матимемо шанс досягти мети. Я вірю, що наступного сезону Дженоа гратиме в Серії А,
– заявив Йоганнес Шпорс.
Коротка кар'єра Шевченка в Дженоа
- Шевченко очолив Дженоа в листопаді 2021 року, підписавши контракт до середини 2024 року.
- Під керівницвом 45-річного українця "грифони" провели 11 матчів, в яких здобули лише одну перемогу (в Кубку Італії над Салернітаною). У Серії А клуб тричі зіграв внічию та зазнав шістьох поразок після приходу Шевченка.
- Дженоа наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А.