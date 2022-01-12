Дженоа вирішила звільнити Шевченка

У листопаді 2021 року Шевченко уклав контракт з Дженоа до 30-го червня 2024-го. Після серії невдач керівництво "грифонів" розглядає відставку українця.

До теми У Дженоа визначилися з кандидатами на заміну Шевченку

Повідомляється, що клуб та тренер ведуть переговори щодо взаємного розірвання угоди. Дженоа буде змушена заплатити тренерському штабу близько 20 мільйонів євро за дострокове припинення співпраці.

13-го січня Дженоа зіграє проти Мілана в Кубку Італії. Та навіть перемога в цій грі буцімто не врятує Шевченка від відставки.

У клубі начебто запланована зустріч з агентами колишнього тренера Роми Руді Гарсії. Саме 57-річний француз може замінити Шевченка. Ще один кандидат – екснаставник Герти Бруно Лаббадіа.

Шевченко може покинути Дженоа

Дженоа – перший клуб у кар'єрі екстренера збірної України Шевченка. На чолі "грифонів" українець провів 10 матчів.

В активі фахівця лишень одна перемога в матчі Кубка Італії проти Салернітани. У чемпіонаті Італії "грифони" програли 6 матчів і ще тричі зіграли внічию.

Після 21-го туру Дженоа посідає 19 місце, маючи 12 очок. Від рятівного 17-го місця, яке утримує Венеція, команду відділяють 5 очок.

Керівники Дженоа 10-го січня мали визначити долю Шевченка, але не знайшли спільного рішення. Тренеру буцімто дали останній шанс.