За інформацією джерела, Дженоа та вже колишній головний тренер команди Андрій Шевченко мали розбіжності перед відставкою.

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За кілька годин до розірвання контракту Шевченка та керівництво Дженоа мали різне бачення щодо нових трансферів клубу. Фахівець хотів, щоб клуб якнайшвидше оформив переходи Олексія Міранчука та Надіма Амірі, коли генуезці не могли виконати цю вимогу з деяких причин.

Розбіжності між Шевченком та Дженоа виникли ще раніше, очікувалося, що він покине клуб ще після поразки Спеції (0:1) 9 січня.

До слова. Фаворитом на посаду головного тренера після відставки Шевченка став німець Бруно Лаббадія.

Шевченко та Дженоа: коротко