Дружина Усика показала, як сім'я ховалась від окупантів: фото з бомбосховища

Родина Олександра Усика, як і всі українці, певний період переховувались у підвалі власного будинку у перші дні війни. Згодом сім'я виїхала та зробила це дуже вчасно.

Катерина Усик: Діти цього ніколи не забудуть

Будинок українського боксера у Ворзелі захопили російські окупанти. На території дому стояли танк та БТР. Кадирівці обстріляли усі будинки, які були навколо, постраждав також дім Олександра Усика. На щастя, у цей момент родини чемпіона світу вже там не було.

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Сім'я Усика та сам боксер перебувають за кордоном. Але дружина Олександра продовжує навіть за межами рідної країни вести війну проти росіян на інформаційному просторі у своїх соцмережах, за що її акаунти часто блокують.

Катерина пригадала, яким був ранок 24 лютого, як підвал став тимчасовим домом для дітей та усієї родини, який захищав від ворожих ракет. Дружина боксера зазначила, що ці дні залишаться назавжди у пам'яті її дітей.

Діти цього ніколи не забудуть! 25 лютого, три місяці тому, коли ми думали, що все незабаром закінчиться. Максимум тиждень… сильний народ та сильний дух!,

– підписала фото Катерина.



Сім'я Усика у бомбосховищі / Скриншот із інстаграму Катерини Усик

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