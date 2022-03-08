Дружина непереможного українського боксера у себе в інстаграмі опублікувала заклик про допомогу. Вона шукає сусідів, які жили поруч із нею.

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"Якщо хтось відклинеться з моєю вулиці Лесі Українки, де стояв мій будинок. Із 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо і я переживаю, чи вони живі. Останні повідомлення із фотографіями були страшні", – написала Катерина.



Скриншот з інстаграму дружини Усика

"Кадировці обстріляли всі будинки, зокрема й мій. Якщо з'явиться інформація, пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – заявила вона.



Будинок Олександра Усика

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