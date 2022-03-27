"Недовго вам залишилось"
Сусіди родини Усика повідомили у вайбері, що їхній будинок окупували. Вони зазначили, що на подвір’ї помешкання стоять російські танк і БТР.
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Дружина Олександра емоційно прокоментувала вчинок окупанта та виставила у мережі скриншот з листуванням.
Будинок Усика захопили російські окупанти / Фото з інстаграму Катерини
Поживіть у моєму будинку. Недовго вам залишилось! Дон-дон-дон,
– написала Катерина.
Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Усик повернувся додому. Раніше спортсмен перебував у Великій Британії.
Боксер вступив до територіальної оборони Київської області.
Потім 22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд за кордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.
Усик скористався можливістю та виїхав з України. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.
Тим часом дружина Усика Катерина активно бореться на інформаційному фронті. Вона висвітлює звірства окупантів на території України.