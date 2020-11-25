У сезоні-2020/2021 через пандемію коронавірусу не відбудеться ряд етапів, зокрема в Рупольдингу та Пекіні. Про це повідомляє 24 канал.

Це важливо Ізолюють усю збірну: біатлоністів чекає суворе правило через коронавірус

Однак в IBU вирішили провести по два етапи на одних і тих же трасах.

Календар Кубка світу

Контіолахті (Фінляндія) 28-29 листопада

Чоловіча індивідуальна гонка (28 листопада)

Жіноча індивідуальна гонка (28 листопада)

Чоловічий спринт (29 листопада)

Жіночий спринт (29 листопада)

Контіолахті (Фінляндія) 3-6 грудня

Чоловічий спринт (3 грудня)

Жіночий спринт (3 грудня)

Чоловіча гонка переслідування (5 грудня)

Жіноча класична естафета (5 грудня)

Чоловіча класична естафета (6 грудня)

Жіноча гонка переслідування (6 грудня)

Хохфільцен (Австрія) 11-13 грудня

Жіночий спринт (11 грудня)

Чоловічий спринт (11 грудня)

Жіноча класична естафета (12 грудня)

Чоловіча гонка переслідування (12 грудня)

Жіноча гонка переслідування (13 грудня)

Чоловіча класична естафета (13 грудня)

Хохфільцен (Австрія) 17-20 грудня

Чоловічий спринт (17 грудня)

Жіночий спринт (18 грудня)

Чоловіча гонка переслідування (19 грудня)

Жіноча гонка переслідування (19 грудня)

Чоловічий мас-старт (20 грудня)

Жіночий мас-старт (20 грудня)

Оберхоф (Німеччина) 7-10 січня

Жіночий спринт (7 січня)

Чоловічий спринт (9 січня)

Жіноча гонка переслідування (9 січня)

Чоловіча гонка переслідування (9 січня)

Змішана естафета (10 січня)

Одиночна змішана естафета (10 січня)

Оберхоф (Німеччина) 13-17 січня

Чоловічий спринт (13 січня)

Жіночий спринт (14 січня)

Чоловіча класична естафета (15 січня)

Жіноча класична естафета (16 січня)

Чоловічий мас-старт (17 січня)

Жіночий мас-старт (17 січня)

Антхольц–Антерсельва (Італія) 21-24 січня

Жіноча індивідуальна гонка (21 січня)

Чоловіча індивідуальна гонка (22 січня)

Жіночий мас-старт (23 січня)

Чоловіча класична естафета (23 січня)

Жіноча класична естафета (24 січня)

Чоловічий мас-старт (24 січня)

До речі У Китаю забрали етап Кубка світу з біатлону

Чемпіонат світу (Поклюка, Словенія)

Змішана естафета (10 лютого)

Чоловічий спринт (12 лютого)

Жіночий спринт (13 лютого)

Чоловіча гонка переслідування (14 лютого)

Жіноча гонка переслідування (14 лютого)

Жіноча індивідуальна гонка (16 лютого)

Чоловіча індивідуальна гонка (17 лютого)

Одиночна змішана естафета (18 лютого)

Жіноча класична естафета (20 лютого)

Чоловіча класична естафета (20 лютого)

Жіночий мас-старт (21 лютого)

Чоловічий мас-старт (21 лютого)

Нове-Мєсто (Чехія) 1-8 березня

Жіноча класична естафета (4 березня)

Чоловіча класична естафета (5 березня)

Жіночий спринт (6 березня)

Чоловічий спринт (6 березня)

Жіноча гонка переслідування (7 березня)

Чоловіча гонка переслідування (7 березня)

Нове-Мєсто (Чехія) 11-14 березня

Чоловічий спринт (11 березня)

Жіночий спринт (12 березня)

Чоловіча гонка переслідування (13 березня)

Жіноча гонка переслідування (13 березня)

Змішана естафета (14 березня)

Одиночна змішана естафета (14 березня)

Голменколлен (Норвегія) 18-21 березня

Жіночий спринт (18 березня)

Чоловічий спринт (19 березня)

Жіноча гонка переслідування (20 березня)

Чоловіча гонка переслідування (20 березня)

Жіночий мас-старт (21 березня)

Чоловічий мас-старт (21 березня)

Де дивитися

Кубок і чемпіонат світу з біатлону в сезоні 2020/2021 покаже телеканал UA:ПЕРШИЙ. Телеканал UA: ПЕРШИЙ можна дивитися по телебаченню та онлайн. Онлайн-трансляція гонок доступна за цим посиланням. Також онлайн-трансляція гонок буде проводитися на сайті IBU.

Склад збірної України

Чоловіки:

Дмитро Підручний

Артем Прима

Сергій Семенов

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк.

Жінки:

Олена Підгрушна

Віта Семеренко

Валентина Семеренко

Юлія Джима

Дарія Блашко

Катерина Бех.

Прогноз Marathonbet

Букмекери вважають, що норвежець Йоганнес Бьо знову виграє Великий кришталевий глобус. Коефіцієнт на перемогу Бьо в загальному заліку – 6,50.

Услід за Бьо йде француз Кантен Фійон-Має. ЙогоВ звитяга у загальному заліку за підсумком сезону оцінена коефіцієнтом 6,50. Коефіцієнт 12 на те, що сезон виграє Тар'єй Бьо або Емільєн Жаклін.

У жіночому заліку все більш рівно. Перед стартом нового сезону фаворитки не такі очевидні. Зокрема, перемогу Марте Ольсбу або Доротеї Вірер оцінюють коефіцієнтом 4,50. Натомість коефіцієнт 5 на те, що загальний залік виграє Тіріл Екгофф або Деніз Хермрман.

Також є можливість поставити на українок. На Олену Підгрушну, Валентину Семеренко або Віту Семеренко – коефіцієнт 501.