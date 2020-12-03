Другий етап Кубка світу з біатлону продовжився у фінському Контіолахті. У четвер, 3-го грудня, відбулася жіноча спринтерська гонка. Перемогу здобула шведка Ханна Еберг. Українка Валентина Семеренко показала 9-й час.

Еберг на двох вогневих рубежах закрила всі 10 мішеней та була швидшою за конкуренток, пише 24 канал. Це й принесло Ханні другу перемогу в сезоні-2020/2021.

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Француженка Анаїс Шевальє несподівано посіла друге місце. З чистою стрільбою вона програла Еберг майже 10 секунд. Третьою стала шведка Ельвіра Еберг, яка є молодшою сестрою Ханни. Ельвіра допустила один промах та програла сестрі 27 секунд.

Результати гонки

1. Ханна Еберг (Швеція)

2. Анаїс Шевальє (Франція)

3. Ельвіра Еберг (Швеція)

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9. Валентина Семеренко (Україна)

18. Дар'я Блашко

25. Олена Підгрушна

63. Катерина Бех

66. Юлія Джима

Як виступили українки

Найкраще з українок виступила Валентина Семеренко. Вона з чистою стрільбою, на жаль, не змогла зачепитися за призові місця та фінішувала 9-ю.

Також чисто відстрілялася Дар'я Блашко. Українська біатлоністка фінішувала 18-ю, що є найкращим результатом у її кар'єрі.

Олена Підгрушна, на жаль, допустила один промах на "стійці", що завадило їй потрапити у топ-20. Олена посіла 25-е місце.

Катерина Бех з двома промахами фінішувала 63-ю. Юлія Джима "спіймала" аж три кола штрафу на другій стрільбі та показала 66-й час.

До уваги. Усі українки, крім Джими та Бех, кваліфікувалися у гонку переслідування, яка відбудеться 6 грудня.