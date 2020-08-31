"Колос" дебютує в єврокубках. Команда з Ковалівки отримала суперника у кваліфікації ліги Європи.

Суперником "Колоса" став клуб "Аріс" з Греції. Команди між собою зіграють один матч, і він відбудеться в Салоніках 17 вересня.

До теми: Ліга чемпіонів: "Динамо" дізналося суперника у 3-у раунді кваліфікації

Угорський "Фехервар", за який виступає українець Іван Петряк, на виїзді зіграє проти шотландського "Хіберніана".

З інших цікавих пар відзначимо:

Локомотив (Болгарія) – Тоттенхем (Англія)

Шермок Роверс (Ірландія) – Мілан (Італія)

Нефтчі (Азербайджан) – Галатасарай (Туреччина)

Якщо українські та російські клуби УЄФА розводить при жеребкуванні, то клуби з Грузії можуть зіграти проти росіян. Тож тбіліський "Локомотив" вдома прийме московське "Динамо".