Київське "Динамо" досі не визначилося щодо долі нападника Назарія Русина. Кияни не поспішають відпускати футболіста в інший клуб.

Претендентами на Русина є луганська "Зоря" та "Дніпро-1". Як повідомляє "ТаТоТаке", потенційна оренда Назарія Русина в один з клубів "заморожена".

До теми: Форвард "Динамо" Русин може повернутись у "Зорю"

Луческу хоче оцінити Русина

Повідомляється, що 21-річний Русин поки що залишається у "Динамо". Причина в тому, що наставник киян Мірча Луческу не встиг детально ознайомитися з можливостями Русина.

Назарій під час підготовки до сезону 2020/2021 захворів на коронавірус. Гравець перебував на самоізоляції і тільки недавно зміг приєднатися до партнерів.

Русин відіграв за "Динамо" 40 матчів. У його активі 9 голів.

Варте уваги: Італійський клуб хоче купити Супрягу: агент футболіста підтвердив інформацію

"Зоря" знайшла заміну Русину

"ТаТоТаке" підтверджує інформацію, що екснападник "Шахтаря" і "Динамо" Олександр Гладкий перейде у "Зорю".

Підписання контракту 33-річного форварда з луганським клубом має відбутися найближчим часом.