Чемпіон світу у складі юнацької збірної України Сергій Булеца ще один сезон проведе в СК "Дніпро-1". Київське "Динамо" знову відправило футболіста в оренду.

Інформацію про річну оренду футболіста підтвердили офіційні сайти обох клубів.

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21-річний Булеца вже виступав на правах оренди за "Дніпро-1" в сезоні 2019/20. За цей клуб він загалом провів 29 матчів, відзначившись 5 голами та 4 результативними пасами.

Після цього Булеца повернувся до "Динамо". Саме з київським клубом півзахисник проводив літні збори. І навіть потрапив до заявки на матч першого туру УПЛ проти "Олімпіка". Але на поле в цьому матчі так і не вийшов.

Поки ж Булеца перебуває у розташуванні молодіжної збірної України. Команда Руслана Ротаня готується до матчів відбору на молодіжний Євро-2021 проти Данії (4 вересня) та Фінляндії (8 вересня)