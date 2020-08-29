Донецький "Олімпік" оголосив про взяття в оренду двох гравців київського "Динамо" – нігерійського півзахисника Беніто та бельгійського нападника Каргбо.

Беніто та Каргбо будуть виступати за "Олімпік" до кінця сезону, повідомили у донецькому клубі. Перший з них обрав 22-й номер, Каргбо ж виступатиме під 33-м номером.

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Беніто та Каргбо на початку 2020 року приєдналися до "Динамо". Прихід обох гравців був пов'язаний з агентом Дмитром Селюком.

Беніто прийшов з російського "Тамбова". І зіграв за "Динамо" лише в одному матчі – вийшов на заміну на 7 хвилин і гру проти "Олександрії".

Каргбо ж не міг виступати за "Динамо" до літа 2020 року. До "Динамо" він перейшов з бельгійського "Руселаре". Окрім цього клубу, він також виступав за "Льєрс Кемпензонен". А за правилами ФІФА, гравець не може грати за три клуби протягом одного сезону. Окрім того, на зборах в Туреччині взимку 2020 року Каргбо отримав травму.

Зіграв він вже влітку 2020 року три матчі за киян, лише в одному вийшовши у старті (але був замінений одразу по перерві). Відзначитися у воротах суперника гравцю не вдалося. Натомість він забив гол у власні ворота у матчі проти "Десни", який "Динамо" програло. І мало не втратило друге місце в турнірній таблиці.

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