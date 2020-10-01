Київське "Динамо" здобуло перемогу у матчі-відповіді проти "Гента" у Лізі чемпіонів. У символічну збірну плей-офф Ліги чемпіонів увійшли відразу двоє гравців київського клубу.

Відомий портал SofaScore відзначив голкіпера Георгія Бущана та захисника Томаша Кендзору. Українського воротаря нагородили найбільшою оцінкою серед усіх гравців у збірній тижня.

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Найкращий гравець тижня

У матчі-відповіді Бущан творив у рамці воріт щось неймовірне – 12 сейвів, при цьому парирував п'ять ударів з близької відстані. Вони допомогли голкіперу стати найкращим гравцем тижня.

Не лише Бущан із динамівців потрапив у топ-11 найкращих. Компанію йому склав ще один динамівець – Томаш Кендзьора, якого оцінили на 7,6.

Найбільше представників у символічній команді має "Мітьюлланд" із Данії – одразу 3 гравці: Ерік Святченко, хавбек Оньєка та форвард Дрейєр.

Бущан перейшов у структуру київського клубу у далекому 2010 році. У 2017 році дебютував у головній команді "Динамо". У листопаді того ж року він дебютував у Лізі Європи.

Додамо, що "Динамо" здобуло переконливу перемогу над "Гентом" 3:0. За киян відзначились Буяльський, де Пена та Родрігес. Успіх "Динамо" додав у національну скарбничку відразу 5 очків (1 – за перемогу у матчі, а ще 4 – бонуси від виходу у груповий етап). Загалом кияни у цьому сезоні принесли для України вже 7,5 пунктів, а на рахунку одвічного конкурента "Шахтаря" лише 4 очки.



Оцінки футболістів за матч "Динамо" – "Гент" / Скріншот SofaScore