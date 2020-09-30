Один із основних захисників київського "Динамо" Артем Шабанов може покинути клуб. Гравець може перейти на правах оренди у іншу команду.

Журналіст Ігор Циганик у авторській програмі "Циганик LIVE" розповів про долю захисника киян Артема Шабанова.

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Захисник може покинути Київ

За словами журналіста, тренерський штаб киян на чолі з Луческу вирішує, чи буде грати Шабанов у "Динамо". Зараз центр захисту за собою зацементували молоді Сирота та Забарний. Вже зовсім скоро повністю відновиться від травми Попов. Також у центр захисної ланки може за потреби зміститись з флангу Миколенко.

Шабанов програє конкуренцію за місце в основі всім цим гравцям. Тому наставники не виключають, що Шабанов може перейти у інший клуб на правах оренди.

Футболіст ще влітку міг покинути Київ. Захисник повинен був покинути клуб через певні ігрові причини, проте залишився через велику кількість травм одноклубників.

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