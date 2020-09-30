Гравець збірної України може покинути "Динамо": кого втратить клуб
Один із основних захисників київського "Динамо" Артем Шабанов може покинути клуб. Гравець може перейти на правах оренди у іншу команду.
Журналіст Ігор Циганик у авторській програмі "Циганик LIVE" розповів про долю захисника киян Артема Шабанова.
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Захисник може покинути Київ
За словами журналіста, тренерський штаб киян на чолі з Луческу вирішує, чи буде грати Шабанов у "Динамо". Зараз центр захисту за собою зацементували молоді Сирота та Забарний. Вже зовсім скоро повністю відновиться від травми Попов. Також у центр захисної ланки може за потреби зміститись з флангу Миколенко.
Шабанов програє конкуренцію за місце в основі всім цим гравцям. Тому наставники не виключають, що Шабанов може перейти у інший клуб на правах оренди.
Футболіст ще влітку міг покинути Київ. Захисник повинен був покинути клуб через певні ігрові причини, проте залишився через велику кількість травм одноклубників.
Кар'єра Шабанова: головне
- Шабанов – вихованець київського "Динамо", але згодом перейшов у структуру "Арсенала". Дебютував в УПЛ у 2013 році.
- У січні 2014 підписав контракт із клубом "Волинь". Влітку того ж року став ключовим гравцем захисної ланки команди. Наприкінці травня 2016 року залишив луцький клуб, але згодом наприкінці липня того ж року повернувся до "Волині".
- Взимку у сезоні-2016/17 Шабанов покинув Луцьк та перейшов у львівські "Карпати", але довго у місті Лева не затримався та вже наприкінці січня 2017 року підписав контракт зі "Сталлю". По завершенні сезону став гравцем донецького "Олімпіка".
- У січні 2018 року підписав чотирирічний контракт з київським "Динамо", а вже влітку того ж року виграв у складі клубу свій перший трофей – Суперкубок України. З сезону-2019/20 став основним захисником киян.
- У листопаді 2017 року вперше зіграв за головну команду країни.