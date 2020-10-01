Іспанський легіонер "Динамо" Фран Соль покине київський клуб. Футболіст повернеться в Іспанію, де виступатиме за іспанський "Тенерифе".

Як повідомляє DeporPress.com, "Тенерифе" та "Динамо" досягли принципової домовленості щодо трансферу Соля.

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"Тенерифе" орендує Соля

Спортивний директор іспанського клубу Хуан Карлос Кордеро начебто домігся значного прогресу в переговорах з "Динамо".

Клуби буцімто домовились про деталі оренди: чи буде вона включати пункт про обов'язковий викуп залежить від того, чи вдасться "Тенерифе" за підсумками сезону вийти в Ла Лігу.

"Тенерифе", який виступає у другому за значущістю чемпіонаті Іспанії, більш близький до підписання нападника у порівнянні з "Еспаньйолом" і "Жироною".

Повідомляється, що "Тенерифе" залишилося переконати футболіста і його агентів в тому, що варіант повернення в Іспанію найкращий для його кар'єри.

28-річний Соль перебуває у Києві в очікуванні новин.

Соль у "Динамо": головне

Фран Соль став гравцем "Динамо" у січні 2019 року, перейшовши з "Віллем ІІ" за 3,5 мільйона євро. У "Динамо" Соль не зміг стати основним гравцем: він зіграв усього 23 матчі, в яких забив 4 голи.

Не будучи основним гравцем, Соль є фінансовим тягарем для "Динамо". За інформацією ЗМІ, він має найбільшу зарплату у команді – 1,2 мільйона доларів на рік.

Втім, наставник киян Мірча Луческу спростовував чутки про трансфер Соля.