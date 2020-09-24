Футболіст "Динамо" та збірної України невдовзі може змінити клубну прописку. "Динамо" начебто отримало пропозицію продати Миколенка за 25 мільйонів євро.

Футбольний скаут Алекс Великих розповів, що коментатори Sky Sports повідомили про переговори італійського клубу з "Динамо" по Віталію Миколенку. Про це він сказав ютуб-каналу "Бомбардир".

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25 мільйонів євро – стартова ціна

За словами агента, 25 мільйонів євро за трансфер Миколенка – це стартова пропозиція. Причому на ринку послуги Віталія оцінюються у 13 мільйонів євро.

Коментатор Sky Sports сказали, що є конкретний клуб в Італії, який почав переговори по Миколенку. Стартова ціна – 25 мільйонів євро. Також сказали, що для старту переговорів по футболістові 1999 року народження – це дуже висока ціна,

– розповів Великих.

Хто ще претендує на Миколенка

Серед клубів, які проявляли предметний інтерес до 21-річного українця, називали італійські команди.

Зокрема, повідомлялося про інтерес туринського "Ювентуса", міланського "Інтера" та "Наполі"

Також інтерес до Віталія приписували іспанському "Атлетіко". Начебто у червні Миколенко міг стати гравцем мадридського клубу.

Однак "Атлетіко" відмовився від українця через травми, ризики невдалої адаптації та велику суму відступних.

За інформацією британських ЗМІ, у послугах гравця збірної України зацікавлений "Манчестер Юнайтед".