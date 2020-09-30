Київське "Динамо" прийняло рішення щодо 21-річного нападника Владислава Супряги. Футболіст збірної України не покине команду до кінця 2020 року.

"Динамо" не влаштувала пропозиція "Болоньї"

"Динамо" та італійська "Болонья" не змогли дійти згоди щодо трансферу Владислава Супряги. Про це повідомляє TMW.

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Повідомляється, що "Динамо" відхилило нову пропозицію від "Болоньї". "Болонья" буцімто запропонувала 10 мільйонів євро і бонуси.

Київський клуб начебто не готовий відступати від запитуваних 15 мільйонів євро і не буде робити знижок.

Супряга проводить перший повноцінний сезон у "Динамо". Владислав відіграв у всіх восьми матчах "Динамо" у сезоні. У його активі вже 3 голи та 5 результативних передач. За даними Transfermarkt, Супряга коштує 7 мільйонів євро.

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Влітку з'явилася інформація, що Супряга зацікавив декілька клубів італійської Серії А. Окрім "Болоньї", на Владислава начебто претендував "Лаціо".

Представники "Болоньї" публічно почали говорити про інтерес до Супряги. Зокрема, інформація була підтверджена спортивним директором "Болоньї" Ріккардо Бігоном.

Головний тренер "Болоньї" Сініша Михайлович розповів, що трансфер залежить від "Динамо".

Повідомлялося, що трансфер залежить від того, чи гратиме "Динамо" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Кияни змогли вийти в Лігу чемпіонів.

За іншою версією, на Супрягу розраховує наставник киян Мірча Луческу.