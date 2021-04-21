Олександрія – Зоря 1:1 (3:4 по пенальті)

Голи: Бондаренко, 90+2 (п) – Кочергін, 20

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Хід протистояння

Зі стартових хвилин команди запропонували інтенсивний футбол і Зоря намагалася грати першим номером. Уже на 3 хвилині гри м'яч зустрівся з каркасом воріт господарів.

Унаслідок розіграшу кутового м'яч потрапив у поперечину рикошетом від гравця Олександрії. Голкіпер Юрій Паньків наче контролював ситуацію, однак Зоря могла розраховувати на курйозний гол.

На 15 хвилині Паньківу таки довелося вступати в гру. Аллах'яр отримав передачу у штрафному й голкіпер Олександрії встиг випередити форварда та вибив м'яч.

Тиск Зорі увінчався успіхом на 20 хвилині. Кочергін перед штрафним хитнув Банаду та наважився на удар. М'яч пролетів повз 4 футболістів та залетів у ближній нижній кут!

Відео голу Кочергіна

Олександрія першу загрозу біля воріт Васіля створила на 28 хвилині. Третьяков на швидкості увійшов у штрафний та майже з лицьової лінії прострілив у центр. Першим на м'ячі опинився Іванісеня, який і ліквідував загрозу.

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У середині першого тайму Аллах'яр знову продемонстрував свій заряд на гру. Іранець отримав м'яч у штрафному, зробив декілька кроків у напрямку лицьової лінії та пробив низом з гострого кута. Паньків впевнено відбив м'яч.

Після перерви Олександрія поступово почала перехоплювати хід гри, однак господарям не вдавалося довести атаку бодай до удару. Ближче до середини другого тайму Зоря повернула собі контроль, але не проявляла активності попереду.

На 88 хвилині інтрига несподівано повернулася у гру. Арбітр вирішив призначити пенальті у ворота Зорі після того, як Іванісеня збив Устименка у штрафному. Удар з позначки вдало виконав Бондаренко – 1:1. Що цікаво, удар Бондаренка у компенсований час став першим у площину воріт для Олександрії у матчі проти Зорі.

Відео голу Бондаренка

У додатковий час Зоря нарешті згадала, що вміє атакувати. Протягом двох хвилин луганці зробили два підходи до володінь Олександрії, однак вдруге м'яч у сітці воріт Паньківа не побував.

Скандальне скасування голу

У компенсований час арбітр матчу Ігор Пасхал прийняв дивне рішення! Він дозволив Зорі подати кутовий, після якого луганці відзначилися голом. Однак під час удару Вернидуба арбітр вирішив свиснути, ймовірно, про кінець першого екстратайму. Формально чистий гол не було зараховано!

На 110 хвилині в Олександрії виникла нагода вирвати перемогу. Назарина у штрафному подарував м'яч Шасталу. Удар того відбив Васіль, після чого м'яч опинився у Вантуха. Гравець Олександрії завдав удару з дуже небезпечної позиції, але в нього поїхала опорна нога. Тому м'яч полетів у напрямку дальньої стійки. Там перебував Шастал, але він не дотягнувся до м'яча.

Командам забракло 120 хвилин, щоб визначити сильнішого, тому доля путівки у фінал визначалася у серії пенальті. Що цікаво, у попередньому сезоні Олександрія вибила Зорю в 1/8 фіналу саме по пенальті.

Відео серії пенальті

Цього разу в серії пенальті сильнішою була Зоря, яка вдруге в історії вийшла у фінал Кубка України. Луганська команда у фіналі зустрінеться з Динамо. Фінал турніру відбудеться 13 травня у Тернополі.