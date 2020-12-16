Чернігівська Десна та луганська Зоря зустрілися у перенесеному матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Поєдинок, що відбувся 16 грудня у Києві, виграла Зоря та вийшла до чвертьфіналу.

Десна – Зоря 0:1

Гол: Юрченко, 16 (п)

Вилучення: Юрченко, 60 – Гуцуляк, 90

До теми Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу

Уже на третій хвилині гри Зоря створила перший небезпечний момент, пише 24 канал. Громов змістився у центр та завдав обвідного удару. На щастя для номінальних господарів стадіону "Динамо" в Києві, м'яч пролетів повз ворота.

Десна відповіла моментом у Калітвінцева. Владислав у схожому стилі, як Громов, змістився з лівого флангу та пробив низом. Та Паст відбив м'яч та врятував команду від голу.

На 15-й хвилині Зоря заробила пенальті: Гладкий на досвіді змусив порушити правила Імерекова. Удар з позначки впевнено реалізував Юрченко.

Після перерви Десна була близька, щоб відігратися після кутового. Гітченко пробив головою у напрямку нижнього кута, але зовсім трішки не влучив.

На 60-й хвилині арбітр вирішив втрутитися в гру. Юрченко небезпечно зіграв проти Огірі, за що отримав жовту картку. Але арбітр Денис Шурман скористався системою VAR та угледів у діях Юрченка порушення на пряме вилучення – Зоря залишилася у меншості.

Майже відразу Домбровський пробив з-за меж штрафного, але точно в руки Шевченку. На 71-й хвилині чернігівці були надзвичайно близькі, щоб відновити паритет.

Будківський віддав на правий фланг на вільного Калітвінцева, який шведою викрутив на Пилипа. Будківський встиг до м'яча та пробив головою. Шевченко продемонстрував дивовижну реакцію та відбив м'яч.

На 87 хвилині пристрасті на футбольному полі вибухнули. Арбітр призначив у ворота Зорі сумнівний вільний удар з меж штрафного. Унаслідок цього на полі виникла сутичка між гравцями. Десна свій шанс зрівняти рахунок змарнувала, а Гуцуляк за надмірні емоції отримав вилучення.

Попри фінальну навалу Десна не змогла врятуватися та програла. Зоря вийшла до чвертьфіналу Кубка України!

Десна – Зоря відеоогляд