Два футболісти Динамо травмовані
Наставник Динамо Мірча Луческу повідомив, що гру в Тернополі проти Зорі пропустять два футболісти. Про це Луческу сказав після матчу проти Колоса у чемпіонаті України (3:0).
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Проти Зорі не зможуть зіграти півзахисники Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський.
На жаль, ні він, ні Шепелєв не зможуть взяти участь у фіналі Кубка України. Вони обидва травмовані, але, сподіваюся, будуть готові до початку зборів,
– сказав Луческу.
- Матч Кубка України відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Фінальна гра розпочнеться о 19:00.
- Поєдинок між Динамо та Зорею зможуть відвідати близько 3 тисяч глядачів.
- Зоря вдруге в історії зіграє у фіналі Кубка України. Луганцям не допоможе голкіпер Микита Шевченко, який вивів команду у фінал. У півфіналі проти Олександрії Шевченко виграв серію пенальті.
- Динамо, яке є чинним володарем Кубка України, може 13 раз підійняти над головою трофей.
- Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов.