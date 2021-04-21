Агробізнес – Динамо 0:3

Голи: Лєднєв, 45, Бєсєдін, 67, Буяльський, 81

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Агробізнес стартував у Кубку України з 1/32 фіналу та до півфіналу по черзі здолав: Ужгород (0:1), Епіцентр Дунаївці (1:2), Ворсклу (1:0), Шахтар (1:0). Клуб з Волочиська вперше в історії вийшов до півфіналу Кубка України.

Натомість Динамо розпочало свій шлях у чвертьфіналі. "Біло-сині" тільки в серії пенальті здолали Колос. Динамо – чинний володар трофею.

Кияни відразу заволоділи ініціативою та намагалися забити швидкий гол. Підстави для цього були, однак гостям не вистачило точності у завершальній стадії атак.

Спершу на простріл Жерсона Родрігеса у штрафному відгукнувся Артем Бєсєдін. Нападник класно пробив головою, але м'яч пролетів повз ворота. За декілька хвилин момент вже був у Родрігеса.

Після невдалого вибивання Родрігес пробив з меж штрафного й м'яч після рикошету пролетів повз ворота. Ще в одному моменті на старті гри Агробізнес врятував голкіпер Андрій Артим.

Миколенко чудовим вертикальним пасом за спини оборонцям вивів Бєсєдіна на рандеву з голкіпером. Попри опір захисника Артем пробив, але в голкіпера.

На 37 хвилині Родрігес знову мав шанс вивести Динамо вперед. Циганков отримав чудовий пас від Сироти і віддав передачу на Жерсона, який пробив з меж штрафного. Захисник Юхимович прийняв удар на себе й відвів загрозу.

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На 42 хвилині Агробізнес від голу врятував Циганков. Після того, як Шапаренко пробив з меж штрафного, м'яч летів у "дев'ятку" воріт Артима, але знайшов голову гравця Динамо.

Динамо таки досягло свого на 45 хвилині! Сидорчук віддав вертикальний пас на Родрігеса, який елегантним рухом вивів на ударну позицію Лєднєва. Богдан потужно пробив з-за меж штрафного й поцілив у нижній кут.

Після перерви Динамо продовжило тримати високий темп та грати першим номером. Стовідсотковий момент на 58 хвилині змарнував Циганков. Бєсєдін увійшов у штрафний та викотив на Віктора. Але Циганков не зміг переграти голкіпера. Натомість Родрігесу не вдалося добити м'яч у ворота господарів.

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На 63 хвилині Динамо мало підстави розраховувати на пенальті. Курило у штрафному жорстко збив Сироту, але після використання системи VAR арбітр скасував пенальті.

Вже через 4 хвилини розлючені кияни подвоїли перевагу. Бєсєдін виграв м'яч у захисника та пробив з-за меж штрафного у нижній кут. Воротар не зміг відбити м'яч – 2:0!

Другий гол зламав Агробізнес, який і без того майже не мав моментів попереду. Натомість Динамо продовжувало насолоджуватися грою і збільшило перевагу на 81 хвилині.

Циганков класно розігнав атаку, віддав у фланг на Караваєва, який прострілив у центр на Буяльського. Хавбек відразу пробив у правий кут і не залишив шансів голкіперу.

Перемога 3:0 і Динамо продовжує захист Кубка України. Фінал турніру відбудеться 13 травня у Тернополі.

Агробізнес – Динамо відеоогляд