Агробізнес – Динамо 0:3
Голи: Лєднєв, 45, Бєсєдін, 67, Буяльський, 81
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- Агробізнес стартував у Кубку України з 1/32 фіналу та до півфіналу по черзі здолав: Ужгород (0:1), Епіцентр Дунаївці (1:2), Ворсклу (1:0), Шахтар (1:0). Клуб з Волочиська вперше в історії вийшов до півфіналу Кубка України.
- Натомість Динамо розпочало свій шлях у чвертьфіналі. "Біло-сині" тільки в серії пенальті здолали Колос. Динамо – чинний володар трофею.
Кияни відразу заволоділи ініціативою та намагалися забити швидкий гол. Підстави для цього були, однак гостям не вистачило точності у завершальній стадії атак.
Спершу на простріл Жерсона Родрігеса у штрафному відгукнувся Артем Бєсєдін. Нападник класно пробив головою, але м'яч пролетів повз ворота. За декілька хвилин момент вже був у Родрігеса.
Після невдалого вибивання Родрігес пробив з меж штрафного й м'яч після рикошету пролетів повз ворота. Ще в одному моменті на старті гри Агробізнес врятував голкіпер Андрій Артим.
Миколенко чудовим вертикальним пасом за спини оборонцям вивів Бєсєдіна на рандеву з голкіпером. Попри опір захисника Артем пробив, але в голкіпера.
На 37 хвилині Родрігес знову мав шанс вивести Динамо вперед. Циганков отримав чудовий пас від Сироти і віддав передачу на Жерсона, який пробив з меж штрафного. Захисник Юхимович прийняв удар на себе й відвів загрозу.
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На 42 хвилині Агробізнес від голу врятував Циганков. Після того, як Шапаренко пробив з меж штрафного, м'яч летів у "дев'ятку" воріт Артима, але знайшов голову гравця Динамо.
Після перерви Динамо продовжило тримати високий темп та грати першим номером. Стовідсотковий момент на 58 хвилині змарнував Циганков. Бєсєдін увійшов у штрафний та викотив на Віктора. Але Циганков не зміг переграти голкіпера. Натомість Родрігесу не вдалося добити м'яч у ворота господарів.
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На 63 хвилині Динамо мало підстави розраховувати на пенальті. Курило у штрафному жорстко збив Сироту, але після використання системи VAR арбітр скасував пенальті.
Другий гол зламав Агробізнес, який і без того майже не мав моментів попереду. Натомість Динамо продовжувало насолоджуватися грою і збільшило перевагу на 81 хвилині.
Перемога 3:0 і Динамо продовжує захист Кубка України. Фінал турніру відбудеться 13 травня у Тернополі.
Агробізнес – Динамо відеоогляд