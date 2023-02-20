"Динамівський Мессі" врятував киян від поразки у матчі проти віцечемпіона Латвії: відео голу

Підопічні Луческу зіграли другу поспіль нічию на тренувальному зборі в Туреччині. Суперниками динамівців був один з найтитулованіших клубів Латвії ФК Рига.

Динамо – Рига 1:1

Голи: Царенко, 79 – Йоїч, 54

Два тижні залишилися до старту другого кола чемпіонату України. Футбольні клуби завершають підготовку до офіційних поєдинків, інформує 24 канал.

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У понеділок, 20 лютого, Динамо провело черговий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині. Суперником киян був віцечемпіон Латвії минулого сезону – ФК Рига.

Перший тайм пройшов за рівної гри, але жодній з команд не вдалося відкрити рахунок. Друга половина поєдинку розпочалася з атак латвійської команди. І на 54-й хвилині матчу вони досягли мети. Сербський хав Риги Йоїч вдало замкнув головою навіс із правого флангу.

Тренерський штаб киян відреагував на пропущений м'яч замінами. На полі з'явилися Гармаш, Ванат і Беніто. Тепер воротарю Риги довелося демонструвати свою майстерність.

Втім, на 79-й хвилині матчу і він був безсилий перед натиском киян. Динамівці організували атаку правим флангом, яка завершилася передачею у штрафний майданчик на Антона Царенка. "Динамівський Мессі" прибрав двох опонентів і з лівої поцілив м'ячем під стійку. До речі, це третій гол на зборах 18-річного атакувального хавбека, якого за вишукану техніку та габарити порівнюють з аргентинською суперзіркою.

Гол Царенка

1:1 – з таким рахунком завершився дванадцятий спаринг Динамо на турецьких зборах.

Динамо – Рига – 1:1

Голи: Царенко (79) – Йоїч (54).

Динамо: Нещерет – Вівчаренко (Дубінчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малиш (Караваєв, 46) – Андрієвський, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перріс (Беніто, 58), Волошин – Супряга (Ванат, 58).

Відеоогляд матчу Динамо – ФК Рига

Відзначимо, що у киян залишились ще два матчі на зборах у Туреччині проти латвійських команд:

23 лютого, 13:00. Динамо – Валмієра

23 лютого, 13:00. Динамо – Ауда

Результати спарингів Динамо в Туреччині