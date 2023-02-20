"Динамівський Мессі" врятував киян від поразки у матчі проти віцечемпіона Латвії: відео голу
Підопічні Луческу зіграли другу поспіль нічию на тренувальному зборі в Туреччині. Суперниками динамівців був один з найтитулованіших клубів Латвії ФК Рига.
Динамо – Рига 1:1
Голи: Царенко, 79 – Йоїч, 54
Два тижні залишилися до старту другого кола чемпіонату України. Футбольні клуби завершають підготовку до офіційних поєдинків, інформує 24 канал.
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У понеділок, 20 лютого, Динамо провело черговий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині. Суперником киян був віцечемпіон Латвії минулого сезону – ФК Рига.
Перший тайм пройшов за рівної гри, але жодній з команд не вдалося відкрити рахунок. Друга половина поєдинку розпочалася з атак латвійської команди. І на 54-й хвилині матчу вони досягли мети. Сербський хав Риги Йоїч вдало замкнув головою навіс із правого флангу.
Тренерський штаб киян відреагував на пропущений м'яч замінами. На полі з'явилися Гармаш, Ванат і Беніто. Тепер воротарю Риги довелося демонструвати свою майстерність.
Втім, на 79-й хвилині матчу і він був безсилий перед натиском киян. Динамівці організували атаку правим флангом, яка завершилася передачею у штрафний майданчик на Антона Царенка. "Динамівський Мессі" прибрав двох опонентів і з лівої поцілив м'ячем під стійку. До речі, це третій гол на зборах 18-річного атакувального хавбека, якого за вишукану техніку та габарити порівнюють з аргентинською суперзіркою.
Гол Царенка
1:1 – з таким рахунком завершився дванадцятий спаринг Динамо на турецьких зборах.
Динамо – Рига – 1:1
Голи: Царенко (79) – Йоїч (54).
Динамо: Нещерет – Вівчаренко (Дубінчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малиш (Караваєв, 46) – Андрієвський, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перріс (Беніто, 58), Волошин – Супряга (Ванат, 58).
Відеоогляд матчу Динамо – ФК Рига
Відзначимо, що у киян залишились ще два матчі на зборах у Туреччині проти латвійських команд:
- 23 лютого, 13:00. Динамо – Валмієра
- 23 лютого, 13:00. Динамо – Ауда
Результати спарингів Динамо в Туреччині
- 24.01. Динамо – Рапід 0:4
- 28.01. Динамо – Марибор 0:2
- 31.01. Динамо – Аустрія Лустенау 2:2 (Попов, Вівчаренко)
- 03.02. Динамо – Уніря Деж 5:1 (Беніто – 2, Тимчик, Ванат, Супряга)
- 05.02. Динамо – Вайле 2:0 (Супряга, Яцик)
- 06.02. Динамо – Шкендія 1:0 (Лонвейк)
- 11.02. Динамо – Сулекс 4:0 (Караваєв - 3, Царенко)
- 12.02. Динамо – Політехніка 2:0 (Н.Волошин, Царенко)
- 14.02. Динамо – Пахтакор 0:1
- 17.02. Динамо – Лієпая 2:0 (Перріс, Н.Волошин)
- 19.02. Динамо – Адана Демірспор 0:0
- 20.02. Динамо – ФК Рига 1:1 (Царенко)