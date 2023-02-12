Динамо – Політехніка 2:0

Голи: Н.Волошин, 32, Царенко, 65

Київське Динамо продовжило переможну ходу на зборі в Туреччині. У восьмому контрольному поєдинку "біло-сині" зустрічалися з представником другого дивізіону Румунії Політехнікою з міста Ясси, розповідає 24 канал.

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Ставка на молодь спрацювала

Головний тренер динамівців Мірча Луческу довірив місце в основі цілій групі молодих футболістів, а на вістрі атаки поставив Владислава Супрягу. Кияни домінували у матчі з меншою за рангом командою, але суперник гостро контратакував. На 11-й хвилині поєдинку поперечина врятувала Динамо від неприємностей.

Підопічні Луческу відзначилися на 32-й хвилині і зробили це доволі ефектно. Андрієвський підключив до атаки лівим флангом Дубінчака, а захисник віддав пас на Волошина. Назар в один дотик переправив м'яч у сітку воріт суперника – 1:0.

Гол Н.Волошина

Протягом матчу непогані можливості відзначитися мав Владислав Супряга. Проте автором другого голу став 18-річний Антон Царенко. "Динамівський Мессі" скористався непорозумінням захисників румунської команди і реалізував вихід на голкіпера – 2:0. До речі, Антон забив у другому поспіль поєдинку.

Гол Царенка

Динамо (Київ) – Політехніка (Ясси) – 2:0 (1:0)

Голи: Н.Волошин, 32, Царенко, 65

Динамо: Моргун - Гусєв, Боль, Дячук, Дубінчак - Андрієвський, Яцик, Царенко, Беніто, Н.Волошин - Супряга. Склад із 67-й хвилини: Моргун (Ігнатенко , 77) - Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко – Яцик (Василець, 77), Шепелєв, Лонвейк, Н.Волошин, Кабаєв – Горбач (Царенко, 87).

Таким чином, підопічні Луческу одержали п'яту перемогу у восьми спарингах на зборах в Туреччині.

Огляд матчу Динамо – Політехніка

Результати спарингів Динамо в Туреччині

Важливо! Свій наступний контрольний поєдинок кияни проведуть 14 лютого. Суперником Динамо буде команда ексзірки "біло-синіх" Максима Шацьких узбецький Пахтакор.