Динамо – Уніря Деж 5:1

Голи: Беніто, 2, Беніто, 13, Тимчик, 25, Ванат, 31, Супряга, 83 – Поп, 89.

Київське Динамо проводить тренувальний збір у Туреччині напередодні поновлення сезону УПЛ. Команда Мірчі Луческу вже відіграла три спаринги, в яких не здобула жодної перемоги, пише 24 канал.

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"Біло-сині" без шансів поступились віденському Рапіду (0:4) та Марибору (0:2), після чого зіграли внічию із Аустрією Лустенау (2:2). Новим суперником киян була Уніря Деж, яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Румунії (5 місце).

Динамо відіграло два тайми різними складами, але по суті зробило результат до перерви. Всього за 30 хвилин кияни забили аж чотири голи. Дублем відзначився Беніто, ще по голу на свій рахунок записали Тимчик та Ванат.

Добив опонента у другій половині Супряга, якому подарували м'яч захисники Унірі і дали вийти сам-на-сам. Для нападника це перший гол з літа 2020 року.

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В кінці матчу кияни пропустили, але рахунок все одно був розгромний – 5:1. Свій наступний спаринг Динамо відіграє 6 лютого проти північномакедонської Шкендії.

Відео голу Супряги: