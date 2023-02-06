Динамо – Шкендія 1:0

Гол: Лонвейк, 45

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після втрати низки провідних гравців продовжує пошук оптимального складу. От і в матчі з Шкендією в основі вийшли 16-річний вінгер Пашко, якого називають другим Циганковим, і 17-річний форвард Матвій Пономаренко.

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Перед матчем гравці обох команд вшанували пам'ять жертв землетрусу на півдні Туреччини, який за попередніми даними забрав життя понад тисячі людей.

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Щодо самої гри, то уже в дебюті зустрічі міг відзначитися ветеран Динамо Гармаш, який в один дотик замикав передачу Андрієвського. Втім, наполегливість Дениса принесла свої плоди наприкінці першого тайму.

Пресинг динамівців змусив помилитися голкіпера Шкендії, який віддав м'яча прямо на Гармаша. Досвідчений хавбек відпасував на вільного Лонвейка і нідерландець влучним ударом поцілив у ворота північномакедонців.

Відео голу Лонвейка

У перерві Луческу майже повністю змінив склад, випустивши на поле сина свого асистента Олега Гусєва – Олексія. Намагання гравців Шкендії бодай зрівняти рахунок не увінчалися успіхом. А наприкінці поєдинку 18-річний форвард киян Горбач мав реалізовувати вихід до воріт, але втратив м’яч на підступах до штрафного.

Тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Динамо – 1:0. До речі, це третя поспіль перемога "біло-синіх" в Туреччині.

Динамо – Шкендія – 1:0 (1:0)

Гол: Лонвейк, 45

Динамо (перший тайм): Нещерет – Караваєв, Боль, Дячук, Дубінчак – Андрієвський, Гармаш (к), Лонвейк, Пашко, Кабаєв – Пономаренко

Динамо (другий тайм): Нещерет (Моргун, 65) – Малиш, Бурда, Попов, Дубінчак (Гусєв, 73) – Сидорчук (к), Василець, Царенко, Беніто, Н.Волошин – Горбач

Результати спарингів Динамо в Туреччині

Відеоогляд матчу Динамо – Шкендія

Важливо! Наступний матч Динамо запланований на 11 лютого. В цей день підопічні Луческу зустрінуться з північномакедонською командою Сілекс.