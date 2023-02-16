Ініціатором такої затії став головний тренер киян Мірча Луческу. Румунський фахівець має досить теплі відносини з турецькою стороною.
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Жест доброї волі
Головний тренер Динамо Мірча Луческу в телефонному режимі зв'язався з керівниками Галатасараю, щоб запропонувати стамбульцям провести товариський матч між командами. Динамо висловило готовність зіграти благодійний поєдинок, щоб зробити свій внесок у допомогу постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії, від якого загинуло вже понад 45 тисяч людей. Відповідь турецької сторони поки що невідома.
Нагадаємо, що навесні 2022-го року Галатасарай став однією з команд, яка погодилася провести благодійний матч проти Динамо. Тоді поєдинки орагінзовувались з метою збору допомоги на потреби українського народу, який постраждав від збройної агресії з боку Росії. Тоді товариський поєдинок завершився з рахунком 3:1.
На чому побудовані зв'язки турецькі Мірчі Луческу
- Румунський фахівець очолив Галатасарай влітку 2000-го року. Тоді Луческу прийшов у команду, яка була чинним володарем Кубка УЄФА, а на Мірчу чекав матч за Суперкубок проти Реала. Румунському тренеру вдалось здолати мадридський клуб та зробити з Галатасарая першу команду, яка виграла Суперкубок УЄФА в статусі володаря Кубка УЄФА. Також ставав зі стамбульцями чемпіонами Туреччини.
- Згодом, після свого внутрішнього тріумфу з Галатасараєм, Луческу очолив ще один турецький колектив. На цей раз на румуна чекала праця у Бешикташі. З "орлами" Мірчі також вдалось здобути титул чемпіона Туреччини.
- Завершив свій турецький шлях Луческу в тамтешній націолнальній збірній. На Мірчу чекав шлях відбору на мундіаль-2018, проте Луческу зі своїми підопічними посів тільки четверте місце у секстеті. Згодом Лучску з турками провалив і перший розіграш Ліги націй УЄФА, оскільки Туреччина посіла останнє місце у групі в дивізіоні В.