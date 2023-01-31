Динамо – Аустрія Лустенау 2:2

Голи: Попов, 51, Вівчаренко, 60 – Фрідрікас, 27, Фрідрікас, 34.

Київське Динамо продовжує тренувальний збір у Туреччині. Команда Мірчі Луческу вже відіграла два товариських матчі, у котрих не забило жодного голу, пише 24 канал.

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"Біло-сині" поступились віденському Рапіду (0:4) та Марибору (0:2). Наступним спаринг-партнером Динамо стала команда Аустрія Лустенау, яка йде восьмою в чемпіонаті Австрії.

Цей матч кияни також почали невдало, пропустивши два голи ще до перерви. Героєм першого тайму став нападник Лукас Фрідрікас, який оформив дубль за сім хвилин. Спочатку австрієць наніс шалений і точний постріл здалеку, а потім відмінно скористався обрізкою Динамо на своїй половині поля.

Підопічні Луческу взялись за справу у другій половині гри, але відкрили рахунок з порушенням правил. Гармаш виконав штрафний удар, який парирував кіпер. Першим же на добиванні опинився Попов.

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Попри те, що стандарт був виконаний до свистка судді, той таки зарахував гол. Але вже за дев'ять хвилин Динамо забило повністю легально, ще і красиво. Вівчаренко вдався шедевральний "черпачок" після дальнього пострілу, яким він застав зненацька воротаря Аустрії.

Відео неймовірного голу Вівчаренка:

Втім забити переможний м'яч "біло-сині" не змогли. Кияни вперше не програли на зборі, але їх гра в нападі викликає занепокоєння. Після відходу Циганкова ще жоден гравець атаки не відзначався забитим м'ячем.

Варто знати. Наступний товариський матч Динамо зіграє у п'ятницю, 3 лютого. Суперником команди Мірчі Луческу стане один із лідерів Першої ліги – житомирське Полісся. Початок – о 16:00 за київським часом.