Київське Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу проводять тренувальні збори у Туреччині.
До теми Добро повертається: Динамо запропонувало туркам благодійний матч для постраждалих від землетрусу
"Біло-сині" відіграли вже 11 спарингів, вигравши шість з них. В останньому з них кияни протистояли Адана Демірспор, який наразі йде п'ятим у місцевому чемпіонаті.
Гра завершилась нульовою нічиєю, але найбільше запам'яталась скандалом у перерві. Перший тайм поєдинку транслювався у прямому ефірі на ютуб-каналі Динамо.
Схоже, що це чомусь дуже не сподобалось туркам. Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", у перерві Адана Демірспор поставив ультиматум киянам, що не вийдуть на другий тайм, якщо трансляція гри продовжиться.
Пояснення від Динамо:
Заради збереження розкладу підготовки Динамо пішло на вимоги турецької сторони і вимкнуло трансляцію. Відзначимо, що у киян залишились ще три матчі на зборах у Туреччині проти латвійських команд:
- 20 лютого, 17:00. Динамо – Рига
- 23 лютого, 13:00. Динамо – Валмієра
- 23 лютого, 13:00. Динамо – Ауда
Читайте також Ідеальна заміна Циганкову: гравець Динамо оформив хет-трик за 20 хвилин – відео голів
До ігор чемпіонату "біло-сині" повернуться 4 березня, коли приймуть Інгулець на своєму полі. Після першого кола УПЛ Динамо йде на третьому місці, відстаючи від лідера Дніпра-1 на п'ять очок. Правда, у команди Кучера ще є гра в запасі.