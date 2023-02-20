Динамо – Рига 1:1
Голы: Царенко, 79 – Йоич, 54
Две недели остались до старта второго круга чемпионата Украины. Футбольные клубы завершают подготовку к официальным поединкам, информирует 24 канал.
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В понедельник, 20 февраля, Динамо провело очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян был вице-чемпион Латвии в прошлом сезоне – ФК Рига.
Первый тайм прошел при равной игре, но ни одной из команд не удалось открыть счет. Вторая половина поединка началась с атак латвийской команды. И на 54-й минуте матча они добились цели. Сербский хав Риги Йоич удачно замкнул головой навес с правого фланга.
Тренерский штаб киевлян отреагировал на пропущенный мяч заменами. На поле появились Гармаш, Ванат и Бенито. Теперь вратарю Риги пришлось демонстрировать свое мастерство.
Впрочем, на 79-й минуте матча и он был бессилен перед напором киевлян. Динамовцы организовали атаку правым флангом, которая завершилась передачей в штрафную на Антона Царенко. "Динамовский Месси" убрал двух оппонентов и с левой отправил мяч под штангу. Кстати, это третий гол на сборах 18-летнего атакующего хавбека хавбека, которого за изысканную технику и габариты сравнивают с аргентинской суперзвездой.
Гол Царенко
1:1 – с таким счетом завершился двенадцатый спарринг Динамо на турецком сборе.
Динамо – Рига – 1:1
Голы: Царенко (79) – Йоич (54).
Динамо: Нещерет – Овчаренко (Дубинчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малыш (Караваев, 46) – Андриевский, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перрис (Бенито, 58), Волошин – Супряга (Ванат ).
Видеообзор матча Динамо – ФК Рига
Отметим, что у киевлян осталось еще два матча на сборах в Турции против латвийских команд:
- 23 февраля, 13:00. Динамо – Валмиера
- 23 февраля, 13:00. Динамо – Ауда
Результаты спаррингов Динамо в Турции
- 24.01. Динамо – Рапид 0:4
- 28.01. Динамо – Марибор 0:2
- 31.01. Динамо – Аустрия Лустенау 2:2 (Попов, Овчаренко)
- 03.02. Динамо – Униря Деж 5:1 (Бенито – 2, Тимчик, Ванат, Супряга)
- 05.02. Динамо – Вайле 2:0 (Супряга, Яцик)
- 06.02. Динамо – Шкендия 1:0 (Лонвейк)
- 11.02. Динамо – Силекс 4:0 (Караваев – 3, Царенко)
- 12.02. Динамо – Политехника 2:0 (Н.Волошин, Царенко)
- 14.02. Динамо – Пахтакор 0:1
- 17.02. Динамо – Лиепая 2:0 (Перрис, Н.Волошин)
- 19.02. Динамо – Адана Демирспор 0:0
- 20.02. Динамо – ФК Рига 1:1 (Царенко)