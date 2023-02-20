Динамо – Рига 1:1

Голы: Царенко, 79 – Йоич, 54

Две недели остались до старта второго круга чемпионата Украины. Футбольные клубы завершают подготовку к официальным поединкам, информирует 24 канал.

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В понедельник, 20 февраля, Динамо провело очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян был вице-чемпион Латвии в прошлом сезоне – ФК Рига.

Первый тайм прошел при равной игре, но ни одной из команд не удалось открыть счет. Вторая половина поединка началась с атак латвийской команды. И на 54-й минуте матча они добились цели. Сербский хав Риги Йоич удачно замкнул головой навес с правого фланга.

Тренерский штаб киевлян отреагировал на пропущенный мяч заменами. На поле появились Гармаш, Ванат и Бенито. Теперь вратарю Риги пришлось демонстрировать свое мастерство.

Впрочем, на 79-й минуте матча и он был бессилен перед напором киевлян. Динамовцы организовали атаку правым флангом, которая завершилась передачей в штрафную на Антона Царенко. "Динамовский Месси" убрал двух оппонентов и с левой отправил мяч под штангу. Кстати, это третий гол на сборах 18-летнего атакующего хавбека хавбека, которого за изысканную технику и габариты сравнивают с аргентинской суперзвездой.

Гол Царенко

1:1 – с таким счетом завершился двенадцатый спарринг Динамо на турецком сборе.

Динамо – Рига – 1:1

Голы: Царенко (79) – Йоич (54).

Динамо: Нещерет – Овчаренко (Дубинчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малыш (Караваев, 46) – Андриевский, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перрис (Бенито, 58), Волошин – Супряга (Ванат ).

Видеообзор матча Динамо – ФК Рига

Отметим, что у киевлян осталось еще два матча на сборах в Турции против латвийских команд:

23 февраля, 13:00. Динамо – Валмиера

23 февраля, 13:00. Динамо – Ауда

Результаты спаррингов Динамо в Турции