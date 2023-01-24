Для Динамо це був перший матч, який команді доводиться провести без одного зі своїх вже колишнього лідера Віктора Циганкова, який перейшов в іспанську Жирону. Саме навколо нього раніше будувалася атакувальна гра київської команди. І як показав матч з Рапідом, тепер в Динамо є проблеми в атаці.

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В кожному з таймів Динамо пропустило по два голи. При цьому перший гол кияни забили у власні ворота – Забарний не надто вдало зіграв після прострілу суперника. А згодом Бургшлаттер подвоїв перевагу австрійської команди.

Він же у другому таймі забив і третій гол Рапіду в цьому матчі, довівши рахунок до розгромного. Остаточний результат матчу встановив Кнасмюллер ударом зі штрафного.

Динамо – Рапід (Австрія) 0:4

Голи: Забарний, 13 (авт.), Бургшталлер, 32, 47, Кнасмюллер, 80.

Динамо (перший тайм): Нещерет, Вівчаренко, Забарний, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Кабаєв, Гармаш, Караваєв, Лонвейк, Ванат.

Динамо (другий тайм): Нещерет (Моргун, 75), Кравченко, Сирота, Бурда, Дубінчак, Шепелєв, Яцик, Андрієвський, Діалло, Лєднєв, Ванат (Волошин, 60).