Дерев'яний бодібілдер, – Джошуа ображали перед боєм з Усиком
Джерело:Sky Sports
Ентоні Джошуа готується до реваншу проти Олександра Усика. Британець пригадав образи, якими закидували його перед боєм із українцем.
Джошуа: Хотів показати, що вмію боксувати
План 32-річного британського боксера на бій проти Усика провалився. Джошуа хотів показати високий рівень боксу та побити Олександра.
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До цього поєдинку британець неодноразово чув, що перемагає суперників лише завдяки потужному удару. Джошуа називали дерев'яним бодібілдером, тому Ентоні хотів довести протилежне. Але нічого не вийшло. Ентоні поступився українцю за одноголосним рішенням суддів.
Усик прийшов з крузервейту, він є чудовим боксером. І я намагався боксувати з ним 12 раундів. Хотів показати, що я вмію боксувати, бо довкола постійно говорили, що я не вмію боксувати, що я просто дерев'яний бодібілдер,
– розповів боксер із Великої Британії.
Після поразки Джошуа налаштований взяти реванш в українця. Він повністю змінить підхід до другого бою та обіцяє перевернути усе з ніг на голову.
Усик перебоксував Джошуа
- Олександр повністю перебоксував Джошуа у першому поєдинку. Британець був сам не схожий на себе, ведучи пасивний бій.
- Після 12-раундової зустрічі Ентоні заговорив про реванш та активував опцію у контракті.
- Усик ж заявляв, що поки що вони перебувають ще далеко від реваншу. Промоутери та менеджери ведуть перемовини.
- Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Протистояння може відбутися вже у квітні 2022-го.
- Сам українець теж впевнений, що у реванші він побачить зовсім іншого Ентоні.
- Тайсон Ф'юрі, земляк Джошуа, попросив Усика "надерти зад" опоненту у реванші.