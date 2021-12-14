Берінчик: Відмовляли всі

Денис Берінчик у липні 2021 року вперше у кар'єрі провів поєдинок на голих кулаках. 33-річний український боксер розповів історію, яка передувала бою проти Артема Лобова.

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Багато з оточення боксера відмовляли його від цього небезпечного поєдинку. Однак Берінчик від своєї ідеї не відступився та провів бій. перед цим Денис запитався батьків, як вони ставляться до такого його рішення. Обоє підтримали ідею сина та дали "добро" на проведення двобою.

Відмовляли всі – Голуб, Іванчук, Усик, Шатернікова. Але я зателефонував мамі, вона сказала: "Можна". Батько поцікавився: "Так, вперед". Хлопцям сказав, що я йду, тільки не заважайте, а допоможіть,

– сказав боксер.

Берінчик зізнався, що хотів відправити Лобова у нокаут, але переміг технічним нокаутом. За бій Лобов двічі побував у нокдауні, після другого із них він вже не вийшов на 5-й раунд. Українець здобув дострокову перемогу, адже суперник не зміг продовжити бій.

Наступний бій проти росіянина