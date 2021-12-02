Берінчик вийде на ринг проти росіянина

Чанієв серйозно готується до поєдинку проти українця. Він високо оцінює можливості свого суперника.

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"Я знаю Дениса ще з аматорських часів. Він – фіналіст Олімпійських ігор, а цього не кожен може досягти, я це чудово розумію. Тож у мене дуже серйозний та небезпечний опонент", – сказав суперник Берінчика.

Росіянин зазначив, що бій з українцем може бути найважливішим у його кар'єрі.

Дивився його бої. До речі, у нього не такі й небезпечні суперники. Проте, Денис – дуже непростий боксер, бій із ним зараз – найважливіший у моїй кар'єрі,

– наголосив Чанієв.

За словами російського бійця, у разі перемоги для нього відчиняться багато дверей, аби знову битися за титул чемпіона світу.

"Я хочу ще раз вийти на пояс та бути повністю готовим до цього поєдинку. Тому, вигравши у Дениса, у мене з'являться такі можливості. Зараз для мене немає нічого важливішого, ніж виграти бій із Берінчиком", – додав росіянин.

До слова. Денис Берінчик зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим 18 грудня у ТРЦ "Термінал" у Броварах.

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