Беринчик: Отговаривали все

Денис Беринчик в июле 2021 года впервые в карьере провел поединок на голых кулаках. 33-летний украинский боксер рассказал историю, которая предшествовала бою против Артема Лобова.

Читайте также Бой с Беринчиком – самый важный в моей карьере, – россиянин о предстоящем поединке с украинцем

Многие из окружения боксера отговаривали его от этого опасного поединка. Однако Беринчик от своей идеи не отступил и провел бой. Перед этим Денис спросил родителей, как они относятся к такому его решению. Оба поддержали идею сына и дали "добро" на проведение поединка.

Отговаривали все – Голубь, Иванчук, Усик, Шатерникова. Но я позвонил маме, она сказала: "Можно". Отец поинтересовался: "Да, вперед". Ребятам сказал, что я иду, только не мешайте, а помогите,

– сказал боксер.

Беринчик признался, что хотел отправить Лобова в нокаут, но победил техническим нокаутом. За бой Лобов дважды побывал в нокдауне, после второго он уже не вышел на 5-й раунд. Украинец добыл досрочную победу, ведь соперник не смог продолжить бой.

Следующий бой против россиянина