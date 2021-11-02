Нова дата бою Берінчика
Дату наступного поєдинку Дениса Берінчика розкрив тренер Єгор Голуб. Наставник на своїй сторінці в інстаграмі виклав сторіс, у якому написав день майбутнього бою українського боксера.
Варте уваги Блискавка проти вогню: пекельний постер бою Ломаченко – Коммі – фото
Берінчик повернеться на ринг 18 грудня 2021 року. Наразі невідомо, де відбудеться поєдинок, хто стане суперником українця. Зараз українець тренується у гірськолижному курорті "Буковель", що в українських Карпатах.
Тренування Берінчика / Скриншот із сторіс instagram.com/iegor_golub
Нагадаємо, що Денис повинен був вийти на ринг наприкінці листопада, але під час підготовки до нього отримав пошкодження. Той поєдинок повинен був відбутись у київському Палаці спорту. Тоді не було відомо, хто буде опонентом українця.
За словами промоутера Олександра Красюка, суперника після перенесення двобою не змінюватимуть, але його ім'я так і не назвали.
- 33-річний Берінчик востаннє виходив на ринг у березні 2021 року. Тоді український боксер за три раунди відправив у нокаут Хосе Санчеса. Денис провів успішний захист титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
- Відразу після поєдинку українець кинув виклик ірландцю російського походження Артему Лобову. Берінчик святкував перемогу у протистоянні на голих кулаках. Вже у четвертому раунді поєдинок було завершено.