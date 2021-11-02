Нова дата бою Берінчика

Дату наступного поєдинку Дениса Берінчика розкрив тренер Єгор Голуб. Наставник на своїй сторінці в інстаграмі виклав сторіс, у якому написав день майбутнього бою українського боксера.

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Берінчик повернеться на ринг 18 грудня 2021 року. Наразі невідомо, де відбудеться поєдинок, хто стане суперником українця. Зараз українець тренується у гірськолижному курорті "Буковель", що в українських Карпатах.



Тренування Берінчика / Скриншот із сторіс instagram.com/iegor_golub

Нагадаємо, що Денис повинен був вийти на ринг наприкінці листопада, але під час підготовки до нього отримав пошкодження. Той поєдинок повинен був відбутись у київському Палаці спорту. Тоді не було відомо, хто буде опонентом українця.

За словами промоутера Олександра Красюка, суперника після перенесення двобою не змінюватимуть, але його ім'я так і не назвали.