Бій Берінчика перенесли

Про травму Берінчика розповів його промоутер Олександр Красюк. За його словами, Денис мав провести боксерський бій 27 листопада.

Варте уваги Берінчик міг провести бій з Кемпбеллом перед поєдинком Джошуа – Усик

Красюк також зазначив, що в українця мав бути цікавий суперник, хоч і не назвав його імені. Берінчик зазнав травми під час підготовки до поєдинку.

На 27 листопада було заплановано бій Берінчика з дуже цікавим опонентом. Денис поїхав до тренувального табору до Буковеля і під час підготовки отримав травму, яка несумісна з проведенням поєдинку в той час, на який був призначений,

– розповів Красюк.

Промоутер також заявив, що бій перенесли на грудень 2021 року. Суперника Берінчику не змінюватимуть.