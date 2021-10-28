Бій Берінчика перенесли
Про травму Берінчика розповів його промоутер Олександр Красюк. За його словами, Денис мав провести боксерський бій 27 листопада.
Варте уваги Берінчик міг провести бій з Кемпбеллом перед поєдинком Джошуа – Усик
Красюк також зазначив, що в українця мав бути цікавий суперник, хоч і не назвав його імені. Берінчик зазнав травми під час підготовки до поєдинку.
На 27 листопада було заплановано бій Берінчика з дуже цікавим опонентом. Денис поїхав до тренувального табору до Буковеля і під час підготовки отримав травму, яка несумісна з проведенням поєдинку в той час, на який був призначений,
– розповів Красюк.
Промоутер також заявив, що бій перенесли на грудень 2021 року. Суперника Берінчику не змінюватимуть.
- Берінчик не виходив у ринг з березня 2021 року, коли за три раунди нокаутував Хосе Санчеса. У тому поєдинку українець зберіг титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
- Відразу після поєдинку Денис кинув виклик російському ірландцю Артему Лобову. Влітку бійці зустрілися у лізі кулачних боїв "Махач".
- Берінчик здобув переконливу перемогу. Непереможний Денис достроково зупинив Лобова у 4-у раунді.