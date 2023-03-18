Принизливий укол для Гутцайта: чому росіян повернули до змагань у фехтуванні

Допоки увага всього світу прикута до війни в Україні, за межами нашої держави теж тривають "баталії" проти росіян. І не завжди Україні там вдається перемогти. А за такі принизливі поразки таки має наставати відповідальність.

Спортивний світ 10 березня 2023 року сколихнула новина, що російським і білоруським спортсменам буде дозволено повернутися до змагань під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE). Для цього FIE провели позачерговий конгрес, де й проголосували за відповідні рішення.

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Проголосували як за те, щоб дозволити російським і білоруським фехтувальникам брати участь в індивідуальних змаганнях, так і в командних. А дві спроби Федерації фехтування України заблокувати це голосування не дало жодного результату.

Це рішення має набути чинності з другої половини квітня 2023 року. Тобто ще до Чемпіонату світу з фехтування в Мілані в липні, що дозволить їм взяти участь у кваліфікації на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року (кваліфікаційний період на Олімпіаду-2024 починається 3 квітня 2023 року і триватиме до 1 квітня 2024 року). Тож це рішення означає, що російські та білоруські фехтувальники мають право брати участь у всіх кваліфікаційних змаганнях. І як після цього не допустити росіян на Оліміпаду-2024, якщо вони пройдуть кваліфікацію?

А рішення про те, чи зможуть спортсмени обох країн змагатися під власним прапором, залежатиме від рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Російський слід

Варто нагадати, що президентом МОК є німець Томас Бах. Він і сам колишній фехтувальник, і навіть став олімпійським чемпіоном в 1976 році в Монреалі. Тож світ фехтування йому доволі не чужий. Як і близькі стосунки з російським диктатором Владіміром Путіним. А також тамтешнім олігархом Алішером Усмановим.

Алішер Усманов та Томас Бах доволі близькі друзі / фото Getty Images

Навіть видання insidethegames вказує на те, що "Усманов і Бах давно є близькими друзями, на ці стосунки не вплинуло вторгнення Володимира Путіна в Україну".

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Що відомо про статки Усманова У 2023 році Усманов посідає восьме місце в рейтингу найбагатших росіян за версією Forbes. Його статки оцінюють в 14,4 мільярда доларів. До війни в Україні він був значно багатшим, і навіть очолював рейтинг найбагатших росіян. Але ще 28 лютого 2022 року проти нього ввели санкції через початок повномасштабного вторгнення Росії до України. Він перебуває в санкційному списку ЄС, Великої Британії, США, Японії, Канади, Австралії, Швейцарії та України.



Усманов – не просто російський олігарх (таких у Росії немає), а доволі наближений до Путіна. Тому й потрапив в санкційний список одним із перших.

Усманов також дуже близький і до світу спорту. В дитинстві він займався фехтуванням. І саме його обрали у 2008 році президентом Міжнародної федерації фехтування. І так співпало, що після обрання президентом FIE, він став чи не головним її спонсором. Тож чи варто дивуватися, що у 2012, 2016 та 2021 роках Усманова переобирали на цю посаду.

Вся ця ситуація схожа на ту, що виникла і в боксі. Там президентом Міжнародної асоціації боксу є росіянин Умар Кремльов, а головним спонсором – російський "Газпром". І там теж росіян повернули до міжнародних змагань під своїм прапором.

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І керував би Усманов Міжнародною федерацією фехтування надалі, якби не вище згадані санкції. Тож саме через них він "тимчасово призупинив свої повноваження". Але чи перестав він після цього впливати на рішення FIE? Навряд. Адже він не покинув Міжнародну федерацію фехтування. А для росіян "призупинення" може бути не більше, аніж формальною відмовкою.

Для більшого розуміння, наскільки росіяни були глибоко в системі міжнародного фехтування, то варто згадати й про Станіслава Позднякова. Він теж колишній фехтувальник, а зараз – президент Олімпійського комітету Росії. І має звання полковника в російській армії. А також він був головою Європейської конфедерації фехтування. Але його звідти усунули в травні 2022 року.



Станіслав Поздняков / фото minmolodsport.saratov.gov

Український провал: до чого тут Гутцайт

Федерація фехтування Німеччини відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування на рапірах серед жінок через те, що до участі у змаганнях допустили спортсменок із Росії та Білорусі.Глава федерації Клаудія Бокель заявила, що рішення про допуск спортсменок із Росії "викликало бурхливі дискусії" і відмова від проведення етапу змагань означає, що в Німеччині з таким рішенням не згодні.

Поздняков у 1992 році став олімпійським чемпіоном у командній шаблі в так званій "Об'єднаній команді" (група спортсменів, що разом представляли 12 з 15 колишніх радянських республік на літніх та зимових Олімпійських іграх 1992 року після розвалу СРСР). А його партнером по команді був Вадим Гутцайт. Тепер він міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету України. А ще донедавна саме Гутцайт очолював і Федерацію фехтування України.

І саме в царині Гутцайта Україна отримує "принизливий укол". При цьому, Гутцайт також входить у виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування.

У цьому випадку варто бути відвертими: повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань – це провал спортивного керівництва України на міжнародній арені. Рішення FIE продемонструвало некомпетентність українських чиновників, коли вони не змогли переконати інших не знімати санкцій проти росіян. Це "відкочування" назад – "знак" і для інших міжнародних спортивних федерацій про те, що росіян можна повертати до участі в змаганнях. Тож воно може мати "ефект доміно", коли після рішення FIE до такого кроку вдадуться й інші федерації. І в кінці МОК просто "розведе руками" та скаже, що причин для відсторонення росіян від Олімпіади-2024 немає, адже й російські спортсмени здобули ліцензії, і федерації їх не відсторонили.

Особливо чимало запитань саме до Вадима Гутцайта. Він хоч уже й не очолює Федерацію фехтування України, але й досі присутній у цій сфері. Він знайомий з іншими членами FIE, і через особисті зв'язки міг і далі тиснути на те, щоб відсторонення росіян продовжувалося. Але цього не сталося.

Розчарування. Гнів. Несправедливість. Це те, що я зараз відчуваю. Рішення конгресу Міжнародної федерації фехтування дозволити росіянам та білорусам брати участь у всіх змаганнях під час жорстокої війни на моїй батьківщині в Україні змушує мене спорожніти всередині. Це змушує мене вірити, що кращого і справедливого світу немає,

– так відреагувала в перший же день олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

"Ми глибоко шоковані та обурені цим рішенням і ми негайно скликаємо засідання президії для прийняття рішення щодо нашої реакції на рішення FIE та його можливе оскарження", – а це вже реакція Федерації фехтування України.

Щоправда, їхня реакція виявилася дещо неоднозначною. Вже 13 березня вони провели термінове засідання президії, на якому… "після тривалої дискусії було прийнято рішення продовжити обговорення 20 березня 2023 року". А й справді, куди поспішати? Хоча одне з питань, яке обговорювали – участь у змаганнях українських команд, якщо туди допустять росіян та білорусів.

А як на скандальне рішення FIE відреагували в НОК, яке й очолює Гутцайт? Ніяк. За ті дні, що минули, на офіційних сторінках НОК жодної реакції про це. 13 березня сайт НОК опублікував новини про "OlympicLab для школярів Вінниччини" та "OlympicLab для школярів Тернопільщини". І про кубковий турнір з волейболу в Дніпропетровській області.

Вже 14 березня на сайті НОК опублікували новину про те, що Чеська асоціація фехтування (CSS) виступила проти допуску збірних Росії та Білорусі до міжнародних турнірів. А де сама реакція НОК України на цей допуск?

Ще 13 березня редакція 24 каналу звернулася до НОК України з проханням про коментар. Нас цікавила реакція Вадима Гутцайта на це рішення FIE. Що було зроблено для того, щоб це рішення не було прийнято. І які подальші кроки НОК України щодо цієї ситуації? Відповіді на ці питання ми так і не отримали.

І лише на сайті Мінмолодьспорту 13 березня опублікували слова Гутцайта, які він сказав в ефірі під час інформаційного телемарафону "Єдині новини". Там він відповідальність переклав на тих, хто голосував за повернення росіян та білорусів.

"Я хочу відзначити, щоб всі зрозуміли: останні десять років Міжнародна федерація фехтування існує за російські гроші. Президентом є Алішер Усманов – він не повністю пішов з Федерації, а тимчасово. Але там все контролюється. Тому повністю підготували це рішення. Ми вже відчували, що це буде відбуватися, тому що в листопаді був позачерговий конгрес, де вони перенесли це рішення на березень. І зараз, коли вони почули від МОК, від Томаса Баха, що розпочаті консультації щодо повернення російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором за критеріями, яких ми ще не чули. Упевнений, це був меседж для Федерації фехтування, щоб вони розпочали діяти та домовлятися з тими країнами, яким байдуже взагалі фехтування. Тому що в Африці фактично немає фехтування. В арабському світі там тільки деякі країни займаються фехтуванням. Інші й по телебаченню його не бачать", – заявив Гутцайт.

Правда, яке значення має те, хто проголосував за повернення росіян та білорусів, якщо воно відбулося? Росіяни досягли свого. Що було зроблено для того, щоб ті ж африканські, азійські та арабські країни не проголосували за повернення Росії до змагань? Якщо вони мають право голосу, то і з ними треба рахуватися, а не ставитися настільки зневажливо.

Ще огидніше це все виглядає на фоні поведінки самих росіян. Віцепрезидент федерації фехтування Росії та голова міської думи Нижнього Новгорода Олег Лавричев без особливих проблем відвідує російських окупантів на Донбасі. І не з порожніми руками, привозячи для них речі, які збирали в Нижньому Новгороді, серед яких і лікарські засоби, обладнання та автомобільна техніка. Не обійшлося і без традиційної фотографії, де на російському триколорі був і символ російського вторгнення в Україну – "z".

Олег Лавричев з російськими окупантами на Донбасі / фото з сайту думи Нижнього Новгорода

При цьому, ця поїздка (вона відбулася в лютому, ще до голосування) була для Лавричева дев’ятою з моменту повномасштабного вторгення Росії до України. FIE не бачить тут ніяких проблем?