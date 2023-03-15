А все почалось із того, що на початку 2023 року Міжнародний олімпійський комітет запропонував повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань та навіть мова йшла про Олімпіаду-2024 у Парижі.

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Російська федерація фехтування фінансує війну в Україні

Тепер "ноги дійшли" до Міжнародної федерації фехтування, яка першою взяла поганий приклад із МОК. Російських та білоруських фехтувальників допустили до міжнародних змагань.

Цивілізований світ жахнувся від почутого рішення. Виключенням не стала українська сторона. Однією з перших на це відреагувала титулована Ольга Харлан.

Однак з'явились ще одні шокуючі кадри, які підтверджують, що спорт не поза політикою, як про це твердять на Росії.

Віцепрезидент Федерації фехтування Росії та голова міської думи Нижнього Новгорода Олег Лавричев з'їздив на Донбас, де зустрівся з окупантами. Представник російського фехтування до того всього ще й зробив фото з прапором з літерою "z", якою ворог позначає свою військову техніку, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Для мене це вже дев'ята поїздка, і я дуже вдячний усім, хто допомагав у чергових зборах. Вже рік спільнота небайдужих нижегородців регулярно допомагає нашим воїнам та цивільному населенню на Донбасі. Ми підтримуватимемо їх стільки, скільки буде потрібно, тому що своїх не кидаємо і віримо в нашу перемогу,

– заявив Лавричев.

Ця поїздка була ще 23 лютого. Лавричев приїхав до російських військових не з порожніми руками. Представник спорту ворожої країни привіз продукти, ліки. обладнання та автомобільну техніку.

І що на це скажуть у Міжнародні федерації фехтування? Як після цього можна допускати до міжнародних змагань російських та білоруських фехтувальників?