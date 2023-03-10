10 березня стало днем ганьби світового спорту. Міжнародна федерація фехтування (FIE), користуючись рекомендаціями МОК, допустила до змагань російських та білоруських атлетів. Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому конгресі.

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Харлан: Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними

На ганебне рішення FIE відреагувала найкраща фехтувальниця України Ольга Харлан. Олімпійська чемпіонка близько до серця прийняла заяву федерації.

"Розчарування. Гнів. Несправедливість.

Це те, що я зараз відчуваю. Рішення конгресу Міжнародної федерації фехтування дозволити росіянам та білорусам брати участь у всіх змаганнях під час жорстокої війни на моїй батьківщині в Україні змушує мене спорожніти всередині. Це змушує мене вірити, що кращого і справедливого світу немає.

У нас була і є підтримка, яка розуміє, що правильно, а де ні, де справжнє світло, а де темрява. І ми глибоко вдячні всім нашим друзям і людям, які залишаються з нами весь цей важкий час.

Але, на жаль, деякі люди не можуть поставити себе на наше місце. Вони просто не хочуть, тому що їм це боляче і непотрібно. Тому що вони шукають фальшиві думки: "Спортсмени не несуть відповідальності", "Спорт поза політикою", "Ми всі сім’я і маємо жити мирно" для своїх корисливих цілей. Ця думка руйнується в той момент, коли на ваш дім, вашу землю падають бомби, коли вам доводиться жити під бомбами, коли вам доводиться йти на лінію фронту і захищати свою сім'ю від убивць, які хочуть знищити ваше життя і багато іншого, що навіть не приходило у ваші кошмари. Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними.

Ми завжди будемо за справедливість. Ми завжди будемо сильними. Тому що ми знаємо правду. І колись це буде світло і перемога. І, можливо, колись я знову повірю в кращий світ.

Слава Україні!" – написала Харлан в Instagram.