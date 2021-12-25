Чому Камбосос не відвідав бій Ломаченка: зізнання абсолютного чемпіона світу
Джерело:The Ring
Багато боксерів та зірок спорту відвідало бій Василя Ломаченка з Річардом Коммі. Серед них не було нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа
Камбосос: На мене чекали троє маленьких дітей
Ще перед поєдинок Джордж Камбосос розповів, що не збирається відвідувати бій Ломаченка проти Коммі. Австралійський боксер розповів, на кого проміняв похід на бій за участю українця.
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Абсолютний чемпіон світу заявив, що хотів прийти та на власні очі побачити цей цікавий двобій, який відбувся у Нью-Йорку. Але в останній момент його плани змінились. Камбосос зробив вибір на користь родини.
"Перед поєдинком з Лопесом я сказав, що заберу його пояси і перебуватиму в рингсайді на боях Хейні та Девіса. Я фокусувався тільки на поєдинку з Лопесом і жертвами, на які заради нього довелося піти. Найбільше жертвувала моя дружина, адже вдома маю трьох дітей. Але я передбачав, що станеться, і хотів скористатися цим після перемоги", – сказав Джордж.
Я збирався піти на вечерю на честь премії Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс, а потім повернутися в Нью-Йорк і відвідати бій Ломаченко – Коммі, проте вдома в Австралії на мене чекали троє маленьких дітей, і я хотів їх побачити,
– додав чемпіон світу.
Ломаченко – Коммі: що відомо про бій
- Боксери пройшли увесь шлях – 12 раундів. Хоча бій міг бути достроково завершений ще у сьомому раунді. Ломаченко відправив Коммі у нокдаун, але Річарду вдалось швидко відновитись та продовжити протистояння.
- Українець у цей момент не став добивати суперника, а звернувся до команди опонента, щоб ті викинули білий рушник. Але тренер ганця проігнорував усі слова Василя, якому стало шкода боксера з Гани.
- Після бою наставник Коммі прокоментував епізод після нокдауну. За словами Егіса Клімаса, Василь двічі звертався на ринзі до команди суперника.
- Український боксер святкував перемогу за одноголосним рішенням суддівських записок. Василь в інстаграмі звернувся до Річарда після зустрічі. Ганець теж прокоментував поєдинок. Коммі дав волю емоціям у роздягальні.
- Щоправда, перемога Ломаченка була із гірким присмаком. Боксер відсвяткував успіх з прапором рідного міста Білгород-Дністровського. Таке рішення викликало шквал критики зі сторони українців та боксерської спільноти. За Василя заступився промоутер Олександр Красюк та боксер Іван Редкач. Натомість такий вчинок розкритикував Володимир Кличко.
- Обох боксерів після поєдинку відсторонили від рингу на певний час. Це традиційна процедура після боїв.